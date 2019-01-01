Fransa'da gündem ırkçılık

Fransa Ligue 1’de oynanan Dijon-Amiens maçına yine ırkçılık damga vurdu.

ve arasında Gaston Gerard Stadyumu’nda oynanan mücadele, Amiens kaptanı Prince Gouano’ya yapılan ırkçı söylemlerden dolayı 78.dakikada durdu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gouano “Tribünlere yakın bir yerdeydim. Maymun seslerini duydum. Kendime bunun mümkün olamayacağını söyledim. Biraz bekledikten sonra seslerin devam ettiğini fark ettim ve hakeme gidip oyunu durdurmasını istedim. Sadece ben değil, herkes ırkçılığın kurbanı. Bu böyle devam edemez. Mutlaka son bulmalı. Hepimiz eşitiz. Irkçılığa karşıyım” ifadelerini kullandı.

Amiens ise sosyal medya hesabından kaptanları Prince Gouano’nun yanında olduğunu ve ırkçılığın stadyumda yeri olmadığını belirtti.

Lig Kurulu ise disiplin komitesi dosyayı kendilerine ulaştırdıktan sonra soruşturmanın başlatılacağını ve sorumluların tutuklanacağını açıkladı.