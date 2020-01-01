Avrupa Ligi

Fransa'da gündem Burak Yılmaz

Goal
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Burak Yilmaz Lille Lens Ligue 1 18102020
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Burak Yılmaz, Sparta Prag'a 4 dakikada attığı 2 golle Fransız basınının ilgi odağı oldu.

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4 dakikada attığı 2 golle takımının üst tura çıkmayı garantilemesini sağlamasının ardından Fransız basınından övgüler aldı. 

Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, maçın sonlarına doğru oyuna giren Burak Yılmaz'ın Sparta Prag karşısında kaydettiği 2 golle takımını kurtardığı, böylece Lille'in Avrupa Ligi'nde son hafta mücadeleleri öncesi gruptan çıkmayı garantilediği belirtildi.

RMC Sport kanalının "Burak Yılmaz Sparta Prag'ı devirdi ve Lille'i son 32 turuna gönderdi" başlıklı haberinde, Lille'in rakibini milli futbolcunun attığı 2 golle yendiği vurgulandı.

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    Haberde, Burak Yılmaz'ın oyuna girdikten sonra gösterdiği performansla "kurtarıcı" olduğu kaydedildi. 

    France Football dergisi de "Burak Yılmaz'ın 2 golü sayesinde Lille, Sparta Prag'ı devirdi ve son 32 turuna kaldı" başlığını kullandı. Haberde, Burak Yılmaz'ın oyuna girdikten sonra maçın kaderini değiştirdiği belirtildi. 

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    Foot Mercato internet sitesinin haberinde, Lille'in Avrupa Ligi'nde son 32 turuna Burak Yılmaz'ın sayesinde çıktığı vurgulandı. 

    Le Parisien gazetesinin haberinde, milli futbolcunun maçın oyuncusu olduğu belirtildi. Haberde, Burak Yılmaz'ın oyuna girdikten sonra maçın durumunu değiştirdiği kaydedildi.

    Lille, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Sparta Prag'ı 2-1 yenmiş, Fransız ekibinin gollerini 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda atmıştı.

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