Fransa, Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor!

1 gol 2 asistlik performansıyla büyüleyen milli yıldıza hem teknik direktöründen hem de Fransız basınından büyük övgüler var.

Yusuf Yazıcı, takımı 'in karşısında aldığı 3-0'lık galibiyete 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

22 yaşındaki oyuncunun maç kazandıran bu performansı Fransız basınında büyük yankı uyandırdı.

L'Equipe, Yusuf Yazıcı'ya 10 üzerinden yaptığı puanlamada '8' notunu verdi ve milli yıldızı 'Maçın Oyuncusu' seçti.

'da yayın yapan 20 minutes gazetesi de Yusuf için övgü dolu yorumlar kullandı:

"1 gol ve 2 asist sahibi genç Türk beklentilere yanıt verdi. İdol olduğu 'dan geldikten sonra adapte olup olamayacağı sorgulanıyordu. Christophe Galtier'nin çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçında 3-4-3'e dönmesi her şeyi değiştirdi. Çünkü bu formasyon Yusuf'un parlamasını sağladı. İlk golünü attı ve 2 de asist ekledi ve takımı için bir hata olmadığını gösterdi"

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier de sistem değişikliğinin Yusuf için olumlu olup olmadığı konusundaki görüşlerini ifade etti.

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Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında "Henüz Yusuf'un gerçek değerini görmedik" diyen Galtier, milli oyuncu için şu sözleri kullandı:

"İdmanlarda çok çalışıyor. Bu performansı sistemden mi kaynaklanıyor? Sistemden bağımsız olarak bundan da iyi oynayabilir"

Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla görev yaptığı 13 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.