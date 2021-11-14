Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa, Kazakistan'ı 8-0'la geçti ve grup liderliğini garantileyerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

İlk yarıda hat-trick'ini tamamlayan Fransızların genç yıldızı Kylian Mbappe, ikinci yarıda da bir gol kaydetti ve 63 yıllık aradan sonra Fransa formasıyla dört gol atan ilk isim oldu.

Fransa'nın maçtaki diğer gollerini ise Karim Benzema (2), Adrien Rabiot ve Antoine Griezmann kaydetti.

Neler söylendi?

Maçtan sonra M6'ya konuşan Mbappe, şunları söyledi: "Evet, maç topu şu anda soyunma odasında."

"Gerçekten bugün en önemli olan şey turnuvaya katılmaya hak kazanmamızdı. Ayrıca kadromuzdaki bir çok oyuncu Dünya Kupası'nda oynamadı. Bir kez oynayanların hayali de bunu ikinci kez gerçekleştirebilmektir."

"Bugün insanların maçı izlerken eğlendiğini düşünüyorum, biz de öyleydik. Maçın sonuna kadar rakibimize saygı duyduk ve bu da skorun bu denli farklı olmasına neden oldu."

2018'de şampiyon kadronun bir parçası olan Mbappe, Katar'a da aynı hedefle gideceklerinin altını çizdi: "Oraya kupayı kazanmak için gideceğiz."

Mbappe, hangi rekoru kırdı?

Mbappe, Kazakistan maçında kaydettiği dört golle, 63 sene sonra Fransa formasıyla bunu başaran ilk isim oldu.

4 - Kylian Mbappé is the first player to score 4+ goals with France since Just Fontaine in June 1958 against West Germany (also 4). Sniper. #FRAKAZ pic.twitter.com/p1vETQ16pA — OptaJean (@OptaJean) November 13, 2021

Fransa ile bir maçta dört veya daha fazla gol atan isim ise 1958 yılında Batı Almanya karşısında Just Fontaine idi.

Daha yakın zamana baktığımızda ise Dominique Rocheteau, 1985'te Lüksemburg ağlarına üç gol bırakmıştı.

Fransa, Katar'ı garantiledi

Kazakistan karşısında alınan üç puanla birlikte Fransa, 15 puanla D Grubu'nu lider bitirmeyi; dolayısıyla 2022'de Katar'da olmayı garantiledi.

Fransa, eleme aşamasındaki son maçını dört puan önünde olduğu ve grupta ikinci sırada yer alan Finlandiya ile oynayacak.