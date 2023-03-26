Kylian Mbappe, Hollanda'ya karşı oynadıkları Euro 2024 elemelerinde Fransa'dan takım arkadaşlarına ilham verici bir konuşma yaptı.

Mbappe takımına mesaj verdi

Hollanda maçına kaptan olarak çıktı

EURO 2024 elemelerinde Fransa, Hollanda'yı 4-0 mağlup etti

NE OLDU? Fransa'nın yeni kaptanı Kylian Mbappe, ülkesinin Hollanda maçının devre arasına 3-0 önde gitmesine bir hayli sevindi. Paris Saint-Germain'in yıldızı, ikinci yarı için soyunma odasında arkadaşlarına moral verdi.

NE SÖYLENDİ? Kylian Mbappe devre arasında takım arkadaşlarına şunları söyledi: "Aferin çocuklar, aferin, işte böyle! Maçlara böyle başlamalıyız. Nefes almalarına izin vermeyin. Onlara hiç fırsat vermeyin. İkinci yarıda da aynı şeyi uygulayalım. Vazgeçmeyin. Biz buyuz arkadaşlar!"

BÜYÜK RESİM: 24 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakan Hugo Lloris'in yerine kaptan oldu.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Didier Deschamps'ın öğrencileri, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ikinci maçını 27 Mart'ta İrlanda'ya karşı oynayacak.