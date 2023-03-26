- Mbappe takımına mesaj verdi
- Hollanda maçına kaptan olarak çıktı
- EURO 2024 elemelerinde Fransa, Hollanda'yı 4-0 mağlup etti
NE OLDU? Fransa'nın yeni kaptanı Kylian Mbappe, ülkesinin Hollanda maçının devre arasına 3-0 önde gitmesine bir hayli sevindi. Paris Saint-Germain'in yıldızı, ikinci yarı için soyunma odasında arkadaşlarına moral verdi.
NE SÖYLENDİ? Kylian Mbappe devre arasında takım arkadaşlarına şunları söyledi: "Aferin çocuklar, aferin, işte böyle! Maçlara böyle başlamalıyız. Nefes almalarına izin vermeyin. Onlara hiç fırsat vermeyin. İkinci yarıda da aynı şeyi uygulayalım. Vazgeçmeyin. Biz buyuz arkadaşlar!"
BÜYÜK RESİM: 24 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakan Hugo Lloris'in yerine kaptan oldu.
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty Images(C)Getty Images
SIRADA NE VAR? Didier Deschamps'ın öğrencileri, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ikinci maçını 27 Mart'ta İrlanda'ya karşı oynayacak.