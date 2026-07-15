"Fransa'nın moralini bozdu"... Paragvaylı senatör, İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından Mbappé'ye sataştı

Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla, dün Salı günü Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’nın İspanya’ya 2-0 yenilmesini kutladı.

Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla, Dünya Kupası yarı finalinde “La Roja”nın Fransa’yı mağlup etmesinin ardından İspanya’ya desteğini açıklayarak bir kez daha manşetlere taşındı.

Çarşamba günü Senato'ya İspanya bayrağının renkleri olan kırmızı ve sarı renkleri giyerek gelen senatör, "vatanı" olarak gördüğü ülkeyi onurlandırmak istediğini açıkladı.

Ayrıca, Fransız forvet Kylian Mbappé’ye yönelik sert eleştirilerini hatırlatma fırsatını da kaçırmadı. “Futbol tarihinde, Senatör Celeste Amarilla’nın Fransız milli takımının moralini bozduğu hatırlanacak” dedi.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığı televizyon açıklamalarında, "Paraguay laneti"nin Fransız milli takım kaptanını da etkilediğini belirterek, Paraguay'ın turnuvadan elenmesinin ardından ortaya çıkan tartışmaya ve sosyal medyada karşılıklı atışmalarına atıfta bulundu.

Messajlarını başlangıçta “sadece şaka amaçlı” paylaştığını ve Mbappé’den bir yanıt beklemediğini vurgulayan Amarella, konunun artık kapandığını belirtti. Son olarak, “Bundan fazlasını istemiyorum ve elde ettiğim şöhretten daha fazlasını arzulamıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.