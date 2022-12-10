Fransız yıldız, İngiltere maçına damga vurmak için diğer tüm konuşmalara kulağını tıkadı.

NE OLDU? Mbappe harika bir formda ve şu ana kadar turnuvada beş golle Altın ayakkabı yarışına liderlik ediyor. Bir sonraki maçta İngiltere'nin sağ beki Kyle Walker ile karşılaşacak ve maçtan önceki konuşmaların çoğu bu düello etrafında geçiyor.

Ancak Fransız kaleci Lloris, Mbappe'nin bu tür konuşmaları takip etmediğini ve bunun yerine sadece kendi hedeflerine odaklandığını paylaştı.

Lloris, "Hedeflerine odaklanmış durumda ve turnuva başladığından beri olduğu gibi çok mutlu görünüyor.

"Çok iyi hazırlanıyor ve Mbappe, Kyle Walker hakkındaki hiçbir konuyu önemsemiyor" dedi.

BÜYÜK RESİM: Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mbappe'yi İngiltere karşısında destekledi ve 23 yaşındaki oyuncunun bir kez daha fark yaratacağına inanıyor.

"İngiltere, Kylian için hazırlanmış olacak, ama o fark yaratacak konumda bulunuyor.

"Son maçında bile en iyi halinde değildi, formunun zirvesinde değildi, ama yine de kararlıydı.

"Başka oyuncularımız da var ama Kylian, Kylian'dır ve her zaman öyle kalacaktır."

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SIRADAKİ NE? 2022 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fransa, cumartesi akşamı İngiltere ile karşılaştığında Mbappe gol sayısını yükseltmeye çalışacak.

Fransız yıldız, dev mücadele öncesindeki yüksek formuyla dikkat çekiyor.