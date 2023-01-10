Dünya Kupası'nda Fransa'nın kalesini koruyan Hugo Lloris, finalde karşılaştıkları Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez'e sert tepki gösterdi.

Fransa, Katar'da Arjantin'e yenildi

Martinez penaltı atışlarında galibiyetin anahtarıydı

Ancak sevinç kutlamaları, Fransa'yı kızdırdı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa ile Arjantin karşı karşıya geldi ve penaltılara uzayan maçta Martinez adeta kalesine duvar ördü. Arjantin'in kalecisinin sevinçleri, Fransa taraftarları tarafından abartılı bulundu. Lloris de aynı fikirde ve Arjantin'in kalecisi gibi olamayacağını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? L'Equipe'e konuşan Tottenham'ın kalecisi Hogu Lloris şunları söyledi: "Benim yapamayacağım bazı şeyler var. Kalede kendimi aptal yerine koyamam, rakibimi küçümseyip çizgiyi geçemem. Bunları yapamam. Bunları yapmak için fazla mantıklı ve dürüst bir adamım. Bu yüzden kaybetmeyi istemesem de böyle nasıl kazanacağımı biliyorum."

BÜYÜK RESİM: Fransız kaleci Hugo Lloris, kaptanlığını yaptığı Fransa Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıkladı. Lloris, Fransa Milli Takımı'nda en fazla maça çıkan (145 kez) ve en fazla kaptanlık yapan (121) futbolcu unvanlarını elinde tutuyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Her iki oyuncu da kulüplerine döndü ve Premier Lig sahnesinde yarışmaya devam edecekler.