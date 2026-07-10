Senegal futbolundaki bazı karar vericilerin gözü, mevcut teknik direktör Babé Thiaw’ın yerine Senegal milli takımının başına geçmesi için eski Fransız yıldız Patrick Vieira’ya çevrilmiş durumda; Bu gelişmeler, “Teranga Aslanları”nın 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda, uzatmaların ardından Belçika milli takımına 2-3’lük ağır bir yenilgiye uğrayarak hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından geldi.

Bu bağlamda, Senegal Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu yarın Cumartesi günü başkent Dakar’da acil bir toplantı düzenleyecek; Toplantı, esas olarak ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Senegal milli takımının katılımına ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bir değerlendirme yapmaya odaklanacak. Turnuva, taraftarların beklentilerine yakışmayacak şekilde erken bir elenmeyle sona erdi; özellikle de kamp süresince yaşanan organizasyonel ve idari hatalar hayal kırıklığına yol açtı, Özellikle de elenme, Aslanlar’ın sergilediği en iyi maçta, kaleci Mori Diao’nun Senegal’e son 16 turuna yükselme şansını kaybettiren feci bir hatası sonucu gerçekleşti.

Bu vedanın ardından, teknik direktör Thiaw’ın kaderi federasyon koridorlarında pek çok spekülasyon ve tartışmaya konu oldu; Thiao, turnuva süresince sözleşmesini uzattığını açıklarken, Fransız “L’Équipe” gazetesine göre federasyon içindeki diğer kaynaklar bu iddianın doğruluğundan şüphe duyuyor. Bu durum, pozisyonu ciddi şekilde sarsılan ve görevden alınmaya yaklaşan teknik direktörün geleceği hakkında hararetli tartışmaların habercisi olurken, Bazı yetkililer ise önümüzdeki dönemi yönetecek yeni bir ismin getirilmesi konusunda güçlü bir istek içinde.

Federasyon yetkililerinin gözünde bu görevi üstlenmek için ideal aday olarak Vieira’nın adı öne çıkıyor; Kasım 2025'te İtalyan kulübü Genoa'nın teknik direktörlüğünden ayrıldığından beri herhangi bir sözleşmesi bulunmayan teknik direktör, Senegal'in başkenti Dakar'da doğdu ve anavatanıyla güçlü bağlara sahip. Daha önce, Senegal'in en büyük genç yetenek yetiştirme merkezlerinden biri olan "Diambares" Akademisi'nin kurulmasına katkıda bulunmuştu.