Fransa'nın efsanesi, Paris'in "felaket" Liverpool'u kolayca yeneceğini öngörüyor

Parc des Princes Stadyumu, önümüzdeki Çarşamba günü Paris Saint-Germain'in 2025-2026 sezonunun Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool'u ağırlayacağı heyecan verici bir Avrupa karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Parisli oyuncular, Fransa Ligi'nde Toulouse'u 3-1 yenerek aldıkları önemli galibiyetin ardından moralleri yüksek bir şekilde maça çıkacaklar. Bu zafer, teknik açıdan istikrarlı bir durumu yansıtıyor ve takıma büyük kıtasal sınav öncesinde güçlü bir ivme kazandırıyor.

Öte yandan, Liverpool, İngiltere Kupası'nda Manchester City'ye 4-0'lık ağır bir yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığıyla Fransa'nın başkentine geliyor.

Fransız futbol efsanesi Christophe Dugarry, "RMC Sport" kanalına yaptığı açıklamada, Liverpool'un bu sezonki performansını felaket olarak nitelendirdi: "Açıkçası, çok kolay bir maç olacak. Liverpool felaket durumda: Sezon başından bu yana ligde 14 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 beraberlik. Seviye farkı çok büyük ve Paris Saint-Germain ilk maçta turu garantileyecek."

Dugarry, enerji ve hazırlık dolu Paris ekibiyle karşılaştırıldığında, Reds'in takım uyumu ve fiziksel canlılıktan yoksun olduğuna işaret etti: "Liverpool'un oyununu izlediniz mi? Enerjisizler, performanslarında hiç hız yok. Teknik olarak yetenekli oyuncuları olduğu doğru, ancak takım çok yavaş oynuyor."

En güçlü Paris... İngilizlere korku salıyor

Dugary sözlerine şöyle devam etti: "Paris'in fiziksel kondisyonunu ve zihinsel gücünü yeniden kazandıktan sonra gösterdiği coşkuyu gördüğünüzde, karşılaştırma bile yapılamaz. Tam bir katliam olacak! Manchester City karşısında dört gol yediler, ancak sezonun ikinci yarısındaki ivme onların lehine."

Fransız efsane, Paris'in İngiliz ligi takımlarına karşı güçlü performansına dikkat çekti: "Son bir buçuk yılda tüm İngiliz takımları Paris Saint-Germain'e yenildi ve şimdi hepsi Parislilerle karşılaşmaktan korkuyor. Size garanti ederim ki Parc des Princes'e dehşet içinde gelecekler."



