Fransa'nın efsanesi, Mbappe'nin Altın Top dosyasındaki ölümcül hatasını açıklıyor

Fransa'da Ballon d'Or tartışmaları, ülkenin en parlak yıldızı Kylian Mbappe'nin ödülü Harry Kane'in 28 puan gerisinde kalarak kaybetmesinin ardından sürüyor.

Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Bixente Lizarazu, Telefoot kanalında Mbappe'nin ikinci sırada yer almasının nedenini analiz ederek, Ballon d'Or'u kazanmak için ihtiyaç duyduğu az sayıdaki oyu kaybetmesine yol açmış olabilecek sebeplere dikkat çekti.

Lizarazu şöyle konuştu: "Bize muhteşem bir Dünya Kupası sundu; onu Fransa Milli Takımı'nın değişmez lideri, takıma güçlü bir mesaj veren biri olarak görüyordum. Ancak daha sonra, Ballon d'Or ile birlikte kontrolünü tamamen kaybetti. Bu hiç hoşuma gitmedi."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Aşırı bireysel, alçakgönüllülükten yoksun, kendini öne çıkarmaya odaklanan ve bir ölçüde başkalarını göz ardı eden bir tutuma kaydı. Önemli olan tek kişinin kendisi olduğu ve ondan başka kimsenin var olmadığı izlenimini verdi. Bu ona zarar verdi mi? Sanmıyorum, çünkü sonuçta karar 100 ülkeden 100 gazetecinin elindeydi."

1998 Dünya Kupası şampiyonu eski yıldız şunları ekledi: "Mbappe artık Fransa Milli Takımı'na dönüp takım oyununa odaklanmalı. Çünkü ne olursa olsun, Fransa'yı zafere taşıyacak olan takımın değerleridir. Üstelik kulüpleriyle ya da milli takımlarıyla hiçbir kupa kazanamadığı bir dönemden geliyor."

Marca gazetesinin aktardığına göre, gelecek için ona son bir düşünce bırakarak şöyle dedi: Marca gazetesi: "Çok gol atabilirsin, ama takımının kazanmasına yardım etmelisin. Asıl önemli olan budur."

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