Fransa: Nasri, kara para aklama suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı

"Le Parisien" gazetesinin haberine göre, Arsenal, Manchester City ve Fransa milli takımında forma giymiş eski futbolcu Samir Nasri, organize bir çete kapsamında uyuşturucu ithalatı, suç örgütü kurma ve uyuşturucu parası aklama suçlamalarıyla yürütülen adli soruşturma kapsamında yaklaşık on saat boyunca polis gözetiminde kaldı.





SUÇLAMALAR - 39 yaşındaki Nasri, Paris adli polisinin Mali Araştırma ve Soruşturma Birimi (BRIF) tarafından gözaltına alındı. Şu anda Canal+ kanalında yorumcu olarak görev yapan eski orta saha oyuncusu, uyuşturucu kaçakçılığı, suç örgütü kurmak ve organize bir çete içinde uyuşturucu aklama suçlamalarıyla açılan adli soruşturma kapsamında sorgulandı. Soruşturmanın iki ana figürü, 2021 yılından beri hapiste olan Marsilya’lı uyuşturucu kaçakçısı Karim Berrebouh ile Berrebouh’un suç gelirlerini aklama ağının temel direklerinden biri olarak gösterilen Olivier Sabbah’tır.





Nasri'nin bu davada "organize bir çete içinde para aklama" suçlamasıyla ilgisi olduğu iddia ediliyor; zira kendisi, 2016 yılı civarında hissedarlarından biri olduğu Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) bölgesindeki "XS" adlı gece kulübünün eski müdürüydü. Bu polis gözaltı işlemi, Haziran sonunda Marsilya’da uygulanan ilk polis gözaltı tedbirinin ardından gerçekleşti. Karar, herhangi bir hukuki işlem yapılmadan aynı akşam kaldırıldı. Vergilerin neredeyse hiç olmadığı Dubai’de vergi mükellefi olan eski OM orta saha oyuncusu, Nisan ayında yayınlanan Les Echos’un bir araştırmasında ortaya çıktığı üzere, Fransız vergi makamları tarafından Paris’te ikamet etmekle de şüpheleniliyor: Deliveroo aracılığıyla eve sipariş ettiği 200’den fazla yemek siparişi nedeniyle “ifşa” olmuştu.







