Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı kampında yeni bir darbe aldı. Fransa Futbol Federasyonu, Aurélien Tchouaméni'nin sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Türkiye'ye karşı oynanacak önümüzdeki iki maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Böylece Tchouaméni, son birkaç saat içinde kadrodan çıkan üçüncü oyuncu oldu.

Milli takımın orta saha oyuncusunun kadro dışı bırakılması kararı, kasık bölgesinde geçirdiği ve bugün salı günü antrenman seansını tamamlamasına engel olan sakatlığın ardından geldi; oyuncu kulübü Real Madrid'e dönecek.

Fransa Futbol Federasyonu resmi açıklamasında, Tchouaméni'nin Clairefontaine merkezine geldiği andan itibaren kas ağrıları hissettiğini belirtti ve milli takımın sağlık ekibinin, oyuncuyla koordineli olarak ve Real Madrid doktorlarıyla iletişime geçtikten sonra kendisini kulübüne geri göndermeye karar verdiğini aktardı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyuncu, Clairefontaine'e geldiği andan itibaren bu ağrıları hissediyor. Tıbbi geçmişi göz önünde bulundurularak ve birkaç dakika önce Real Madrid doktorlarıyla yapılan istişarenin ardından, Fransa Milli Takımı sağlık ekibi, oyuncuyla mutabık kalarak onu kulübüne geri göndermeye karar verdi. Geceyi grupla birlikte geçirecek, ardından yarın Madrid'e gidecek."

Fransa Federasyonu, Tchouaméni'nin sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına dair beklenen süreyi açıklamadı.

Açıklamada, Zidane'ın kamp süresince Tchouaméni'nin yerine bir oyuncuyu çağırmama kararı aldığı belirtildi. Bu durum, son birkaç saat içinde Pierre Kalulu ve Marcus Thuram'ın kadro dışı bırakılmasının ardından yaşananların aksine gerçekleşti; nitekim onların yerine sırasıyla Sael Kumbedi ve Junior Kroupi çağrılmıştı.

Mevcut sakatlık, Tchouaméni'nin son Dünya Kupası'nda yaşadığı ve geçtiğimiz eylül ayında Fransa Milli Takımı kampından uzak kalmasına neden olan aynı fiziksel sorunun bir uzantısı niteliğinde. Oyuncu, mevcut ara döneminde kadroya geri dönmüştü.

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında yarından sonra perşembe günü İtalya ile karşılaşacak, ardından pazar günü Türkiye'yi konuk edecek.