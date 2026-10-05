Toulouse oyuncusu Guillaume Restes, bu akşam pazartesi günü oynanan UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika karşılaşmasında, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Fransa Milli Takımı'nda forma giyen en genç kaleci olarak Fransa Milli Takımı tarihine geçti.

Restes (21 yaş ve 208 gün) yarım yüzyıldan fazla bir süredir Fransa Milli Takımı'nın görmediği tarihi bir eşiğe ulaştı; zira 21 Kasım 1973'te 21 yaş ve 182 günlükken Danimarka'ya karşı oynayan Jean-Paul Bertrand-Demanes'ten bu yana ondan daha genç bir kaleci sahaya çıkmamıştı.

Bu ikisinden önce, savaş sonrası dönemde Restes'i yalnızca Georges Carnus geçmişti; o da 1963'te Brezilya'ya karşı 20 yaş ve 258 günlükken ilk kez forma giymişti.









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Olumsuz bir istatistik

İlk yarının bitiminin ardından Restes, Euro Stats istatistiklerine göre uluslararası kariyerindeki ilk golü Belçika'ya karşı yiyen, Fransa tarihindeki 14. kaleci oldu; bu da başka herhangi bir ülkenin rakamını aşan bir sayı. Fransa Milli Takımı bu gece UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçını oynuyor; daha önce deplasmanda Türkiye'yi (1-0) ve Belçika'yı (1-0) yenmiş, kendi sahasında İtalya ile de (1-1) berabere kalmıştı.









Yoro'nun ilk maçı

Diğer yandan, Manchester United savunmacısı Leny Yoro, geçen ay Ibrahima Konaté'nin sakatlanmasının ardından ilk kez milli takıma çağrılmasının akabinde Fransa Milli Takımı'yla ilk uluslararası maçını kutladı. Yoro (20 yaş), Jérémy Jacquet'in (Liverpool) hafif bir sakatlık nedeniyle yokluğunda, Maxence Lacroix (Chelsea) ile birlikte stoper mevkiinde maça ilk 11'de başladı.

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