Fransa Lig Kupası finali salgın nedeniyle ertelendi

Fransa Lig Kupası finali, ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle daha önce belirlenen zamanda oynanamayacak.

Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumundan yapılan açıklamada, ile Olympique arasında 4 Nisan'da oynanması planlanan final maçının, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Bin kişiden fazla katılımın olacağı tüm organizasyonların iptal edildiği Fransa'da, şu ana kadar bin 784 kişide koronavirüs tespit edilirken, 33 kişi hayatını kaybetti.

Fransa 1. ve 2. futbol liglerindeki maçların, koronavirüs nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.