Fransa Kralı... Mbappé, Senegal’in kalesinden “Les Bleus” tacını ele geçirdi

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, Salı akşamı 2026 Dünya Kupası 9. Grup’un ilk turu kapsamında Senegal karşısında ikinci yarıda attığı iki golle parladı ve Les Bleus’u heyecan verici bir 3-1 galibiyete taşıdı.

Real Madrid'in yıldızı Mbappé, 66. dakikada takım arkadaşı Michael Oulessi'den aldığı muhteşem pasın ardından ilk golü attı; 90+6. dakikada ise ceza sahası dışından attığı füze gibi bir şutla ikinci golünü (Fransa'nın üçüncü golünü) kaydetti.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Mbappé şu anda 58 golle (99 maç) Fransa milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve 57 golle (137 maç) uluslararası kariyerini sonlandıran Olivier Giroud’u geride bıraktı. Kylian, önümüzdeki maçlarda "Les Bleus" formasıyla gol sayısını daha da artırabilir.

Ayrıca Mbappé, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 14'e yükselterek, tüm gollerini tek bir turnuvada (1958 Dünya Kupası) atan ve 13 golü bulunan Just Fontaine'i geçerek, Dünya Kupası'nda en çok gol atan Fransız oyuncu oldu.

Bu galibiyetle Les Bleus, 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselmesinin ardından, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için en güçlü adaylardan biri olacağını erken bir aşamada ortaya koydu.

Fransa Milli Takımı, aynı gruptaki Irak-Norveç maçı öncesinde, 9. grubun zirvesinde puanını 3’e çıkardı.







