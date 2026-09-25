Türkiye kalecisi Uğurcan Çakır, bugün cuma günü Fransa karşısında oynanan ve ev sahibinin 1-0 kaybettiği UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ilk hafta maçında kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekip, 54. dakikada Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen Fransa karşısında beraberlik golünü ararken, Liverpool forveti Bradley Barcola uzun bir topla kaleci Çakır ile karşı karşıya kaldı. Çakır ise ceza sahasından çıkarak Fransız forvetin topuna eliyle müdahale etti ve bariz bir faul yaptı.

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Hakem başlangıçta faulü vermedi, ancak VAR kendisini izlemeye çağırdı. Bu adımın ardından 87. dakikada Çakır'ı direkt kırmızı kartla oyundan atma kararı aldı ve böylece Türkiye'nin maça dönme umutları azaldı.

Fransa ve Türkiye, İtalya ve Belçika'nın da yer aldığı UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin birinci grubunda mücadele ediyor.

Belçika, bugün cuma günü ev sahibi İtalya'yı 2-0 yenerek turnuvadaki yolculuğuna başladı.











