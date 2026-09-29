Fransa - İtalya UEFA Uluslar Ligi maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Fransa - İtalya: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 3 2 Eki 2026 - 14:45 Stade de France

Fransa ile İtalya, 2 Ekim 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

A1 Grubu 'nda Saint-Denis'de düello

Fransa, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A1 Grubu serüveninin 3. maç gününde tarihi rakibi İtalya'yı ağırlamak üzere Stade de France'a dönüyor. Milli maçlar arasını üst üste galibiyetlerle kapatan Fransa, taraftarı önünde grup liderliğindeki farkı açmayı hedefliyor. İtalya içinse etkileyici bir toparlanma performansının ardından Paris deplasmanına gitmek, ilk iki sıra yarışında kalma hedefi doğrultusunda iddiasını test edecek dev bir sınav niteliği taşıyor.

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Fransa'nın kusursuz arası: Üst üste galibiyetler

Fransa, 1. ve 2. maç günlerinde deplasmanda sergilediği disiplinli performansların ardından cuma gecesine altı puanın altısını almış şekilde çıkıyor. Fransa, Kocaeli'de Türkiye'yi 1-0 yenerek başladığı kampanyasında, Brüksel'de Belçika karşısında da zorlu geçen maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Belçika karşısında 88. dakikada oyuna sonradan giren Michael Olise'nin attığı gol galibiyeti getiren an oldu ve bu da baskı altındaki kadronun etkileyici taktik derinliğini gözler önüne serdi.

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İtalya'nın Bursa'daki heyecan verici dört gollü performansı

İtalya, açılış günündeki aksiliğin ardından toparlanarak ortaya koyduğu canlı performansın üzerine koymak amacıyla Paris'e gidiyor. Roma'da Belçika'ya evinde 2-0 kaybeden İtalya, buna Türkiye deplasmanında 4-1'lik baskın bir galibiyetle yanıt verdi. İlk yarıda Alessandro Bastoni, Davide Frattesi ve Michael Kayode'nin golleriyle tam kontrolü ele alan İtalya'da, ikinci yarıda Pio Esposito dördüncü golü ekledi ve takımın hücum hattının ciddi bir ateş gücüne sahip olduğunu gösterdi.

Dinamik orta saha gücü, İtalyan yaratıcılığıyla buluşuyor

Avrupa'nın bu iki devi arasındaki karşılaşmalar sürekli olarak yüksek fiziksel yoğunluk ve zengin taktik hamlelere sahne oluyor. Eduardo Camavinga ve Andy Diouf önderliğindeki Fransa orta sahası, tempoyu belirlemeyi ve Bradley Barcola ile Ousmane Dembélé için yaratıcı alanlar açmayı amaçlayacak. Öte yandan İtalya, Pio Esposito ve Giacomo Raspadori ile bağlantıyı kurmak için Sandro Tonali ile Davide Frattesi'nin oyun görüşüne güvenecek. A1 Grubu'ndaki kritik sıralama pozisyonunun söz konusu olduğu cuma günkü mücadele, ilk düdükten itibaren üst düzey uluslararası drama vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Zinedine Zidane'ın Fransa kadrosu, bu milli maçlar arası sırasında şimdiden bir sakatlık darbesi aldı. Ibrahima Konate, antrenmanda sağ bacağındaki kollateral bağ sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kaldı ve iyileşme süresinin ne kadar olacağı hâlâ netleşmemişken hemen Real Madrid'e döndü. Bunun sonucunda Manchester United'ın genç oyuncusu Leny Yoro sürpriz şekilde ilk A milli takım davetini aldı. Ev sahibi ekip için şu anda başka bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Roberto Mancini, İtalya için muhtemel bir ilk 11 doğrulamadı ve bu aşamada deplasman ekibi için herhangi bir spesifik sakatlık ya da ceza detayı da paylaşılmadı. Yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

Fransa son beş maçının üçünü kazandı ve son karşılaşmasında Türkiye deplasmanında Uluslar Ligi'nde aldığı 1-0'lık galibiyet, Zidane'a kazanan bir başlangıç getirdi. Öncesinde Fransa, Dünya Kupası'nda art arda iki kez elendi; yarı finalde İngiltere'ye 6-4, çeyrek finalde ise İspanya'ya 2-0 kaybetti. Dünya Kupası serüveni hücum anlamında umut vermişti; Fas ve Paraguay galibiyetleri alan Fransa, bu beş maçta 10 gol atarken kalesinde sekiz gol gördü.

İtalya'nın son formu daha zorlu bir tablo çiziyor. Mancini'nin takımı Uluslar Ligi açılış maçında Belçika'ya 2-0 kaybetti ve genel toplamda son beş maçının sadece üçünü kazandı; bu galibiyetler Yunanistan, Lüksemburg ve Kuzey İrlanda karşısında geldi. Bu yılın başlarında Dünya Kupası elemelerinde Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kaldığı maç da bu serinin içinde yer alıyor. İtalya bu beş maçta yalnızca beş gol attı; bu rakam, Tonali'nin kadroda baskın bir bireysel varlığın eksik olduğuna dair sözlerinin altını çiziyor.

İkili rekabet geçmişi

Fransa, yakın dönemde bu eşleşmede üstünlük kurdu ve iki takım arasındaki son beş karşılaşmanın dördünü kazandı. En son karşılaşma, Kasım 2024'te oynanan bir UEFA Uluslar Ligi mücadelesiydi ve ev sahibi tarafın İtalya olduğu maç Fransa'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi; aynı kampanyanın daha önceki rövanş karşılaşması da Paris'te aynı 3-1'lik skorla bitti. İtalya, iki takım arasında kayda geçen bu beş maçın hiçbirinde Fransa'yı yenemedi; 2012'ye uzanan bu seri, Mancini'nin takımının aşması gereken zorlu bir yakın dönem karnesi ortaya koyuyor.

Puan durumu