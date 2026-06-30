Fransa - İsveç 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Fransa - İsveç: Maç bilgileri

Dünya Kupası - World Cup Final Stage New York/New Jersey Stadium

Fransa - İsveç maçı 30 Haziran 2026 tarihinde saat 21:00 GMT ve 17:00 EST'de başlayacak.

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Eleme turunda ağır favoriler, istikrarsız sürpriz takımlarla karşılaşacak

İki kez şampiyon olan Fransa, son dönemlerdeki turnuvalarda gösterdiği başarılı performansları tekrarlamak amacıyla, efsanevi New York New Jersey Stadyumu'nda eleme turu mücadelesine başlayacak. Bu turnuvanın sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Didier Deschamps, grup aşamasını kolaylıkla geçen kusursuz bir Fransız takımının başında yer alıyor.

Fransa, Graham Potter yönetimindeki ve en iyi üçüncü sıradaki takımlardan biri olarak 32'li turuna zar zor giren İsveç ile karşı karşıya gelecek. Tarihsel olarak Fransa'nın üstünlüğü olsa da, eleme turlarının tek maçlık yapısı nedeniyle İsveçliler bu senaryoyu bozmaya çalışacak.

Les Bleus ve Blågult buraya nasıl geldi?

Fransa, I Grubu’ndaki tüm rakiplerini bir kenara iterek Senegal, Irak ve Norveç’i büyük bir zorluk çekmeden eledi. Grup aşamasını Norveç’e karşı 4-1’lik ezici bir galibiyetle tamamlayan Fransa, 10 gol atıp sadece 2 gol yiyerek 9 puanı tam puanla garantiledi. Grup son maçında Ousmane Dembélé’nin muhteşem hat-trick’i, Fransa’nın kaptanı Kylian Mbappé’nin ötesinde de korkutucu bir hücum derinliğine sahip olduğunu vurguladı.

İsveç’in yolu ise çok daha çalkantılı geçti. Grup aşamasını 4 puanla zar zor geçtiler; Hollanda’ya karşı aldıkları 5-1’lik ağır yenilginin ardından Tunus’u mağlup ettiler ve son maçlarında Japonya ile 1-1 berabere kaldılar. Potter’ın öğrencileri, grup aşamasını 7 gol atıp 7 gol yiyerek tamamladılar; bu durum, coşkun bir Fransız hücum hattıyla karşılaşmadan önce savunma yetenekleri konusunda ciddi soru işaretleri bıraktı.

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Her iki teknik direktör için de stoper sorunu büyük bir sorun olarak öne çıkıyor

Defans hattındaki kadro seçimleri, bu karşılaşmanın gidişatını büyük ölçüde belirleyecek gibi görünüyor. Fransa’nın stoperi William Saliba, devam eden sırt sorunu nedeniyle Norveç maçında dinlendirildi, ancak Arsenal’in savunma oyuncusunun ilk 11’deki yerini korumak için ağrısına rağmen sahaya çıkması bekleniyor.

İsveç’in ise çok daha büyük yapısal sorunları var. Merkez savunma oyuncusu Isak Hien, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor ve bu durum Potter’ı savunma hattını yeniden düzenlemeye zorluyor. Victor Lindelof’un bu boşluğu kapatmak için orta sahadan merkez savunmaya çekilmesi beklenirken, Tottenham’ın genç yıldızı Lucas Bergvall’ın orta sahanın motoru olarak onun yerini alması öngörülüyor.

Aşırı yükleme ve hızlı geçiş temposu maçı belirleyecek

Fransa’nın taktiksel planı, oyuncularının şaşırtıcı bireysel kalitesine ve hücumdaki çeşitliliğine dayanıyor. Deschamps, tempoyu kontrol etmek için Aurélien Tchouaméni ve Adrien Rabiot’dan oluşan son derece disiplinli bir çift pivot düzenini tercih ediyor; bu da Michael Olise ve Désiré Doué gibi ileri oyun kurucuların yarı alanlarda sayı üstünlüğü sağlamasına ve kanatta Mbappé için izole pozisyonlar yaratmasına olanak tanıyor.

İsveç’in buna karşı kullanacağı başlıca silah, doğrudan ve dikey geçişler olacak. Japonya maçında uzak mesafeden attığı golle dikkat çeken Anthony Elanga, Alexander Isak ve Viktor Gyökeres ile birlikte muazzam bir hız sunarak, kontra ataklarda Fransa’nın yüksek savunma hattını geriye itecek.

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Oturmuş yapılar en zorlu sınava tabi tutulacak

Fransa, top kaybı anlarındaki izleme hatalarının zaman zaman topu kaybettiklerinde pasif kalmalarına neden olduğunu bilerek, Mike Maignan’ı korumak için ilk 11’deki savunma hattını yeniden kurmayı hedefleyecek.

İsveç ise tam tersine, değiştirilmiş bir savunma düzeniyle kalesini gole kapatmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Oliver Zetterström, Dembélé ve Olise’nin ceza sahasına doğru yollar açmasını engellemek için beklerin sıkı markajına güvenerek kendi ceza sahasını kusursuz bir şekilde yönetmek zorunda kalacak.

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Fransa'nın İsveç Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué; Mbappé

İsveç'in Fransa Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Zetterström; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyökeres, Isak

Fransa'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Defans oyuncuları: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Forvetler: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram

İsveç'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Zetterstrom

Defans: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt, Daniel Svensson

Orta saha oyuncuları: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

Forvetler: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson

Takım haberleri ve kadrolar

Didier Deschamps'ın maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu olmadığı bildirildi ve kesinleşmiş muhtemel kadro henüz açıklanmadı. Kadro durumu netleştikçe, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

İsveç tarafında ise Graham Potter, sakat olarak listelenen savunma oyuncusu Isak Hien'den yoksun. Herhangi bir cezalı oyuncu bildirilmedi ve şu aşamada muhtemel kadro da kesinleşmedi. Takımla ilgili yeni haberler, elde edilir edilmez eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar 4 I. Hien

Form

Fransa, son beş maçının dördünü kazanıp sadece birinde mağlup olarak olağanüstü bir formda geliyor. Bu mağlubiyet, turnuva öncesi Fildişi Sahili ile oynanan bir hazırlık maçında yaşandı ve Deschamps'ın takımı o günden beri yenilgi yüzü görmedi. Dünya Kupası grup aşamasında Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i 4-1 yendiler; bu üç maçta toplam on gol atıp sadece iki gol yediler. Dembele'nin hat-trick'iyle elde edilen Norveç galibiyeti, bu üç maçın en etkileyici olanıydı.

İsveç'in son beş maçtaki performansı ise daha karışık bir tablo çiziyor. Bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alan İsveç, sonuçlarında büyük bir performans farkı sergiledi. Tunus'u 5-1 mağlup ettikleri maç ikna ediciydi, ancak aynı grup aşamasında Hollanda'ya 5-1 yenilmeleri, İsveç ile turnuvanın elit takımları arasındaki farkı ortaya koydu. Grup aşamasının son maçında Japonya ile 1-1 berabere kalmaları, en iyi üçüncü takımlardan biri olarak tur atlamaları için yeterli oldu. Son beş maçında İsveç, 10 gol attı ve 10 gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma Kasım 2020’de gerçekleşti; Fransa, UEFA Uluslar Ligi A’da evinde 4-2 galip geldi. İsveç ise aynı yılın başlarında Stockholm’de Fransa’yı 1-0 yenerek rövanş maçını kazanmıştı. Son beş karşılaşmada Fransa, üç galibiyetle İsveç'in tek galibiyetine karşı üstünlük kurdu; ayrıca 2014'teki bir hazırlık maçında da Fransa galip gelmişti. İki takım, 2016 ve 2017 yıllarında Dünya Kupası elemelerinde iki kez karşı karşıya geldi ve her iki takım da kendi sahasında galip geldi.

Puan Durumu

Fransa, I Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, İsveç ise F Grubu'ndan üçüncü sırada yükseldi.