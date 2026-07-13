Dünya Kupası - Yarı Final 14 Tem 2026 - 15:00 AT&T Stadium

Fransa ile İspanya, 14 Temmuz 2026'da TSİ 22.00'de ve GMT ile 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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Dünya Kupası yarı finalinde Avrupa devleri karşı karşıya

Üst üste üçüncü Dünya Kupası yarı finaline çıkan iki kez şampiyon Fransa, art arda üçüncü kez finale yükselmek için Avrupa şampiyonu İspanya'yı geçmek zorunda. Ortada iştah kabartan bir eşleşme var ve pazar günkü finalde onları Arjantin ya da İngiltere beklerken, salı günkü dev mücadele öncesinde bilmeniz gereken her şeyi derledik.

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Fransa ve İspanya buraya nasıl geldi?

Fransa bu turnuvada üst üste altı galibiyetle oldukça etkileyici bir görüntü verdi ve bu seriyle I Grubu'nu lider tamamladı. Fransa daha sonra İsveç, Paraguay ve Fas'ı eledi; bu süreçte 16 gol attı ve eleme aşamasında şu ana kadar kalesinde tek gol görmedi. Paraguay karşısındaki 1-0'lık galibiyet, en iyi performanslarını sergilemedikleri bir günde direnip sonuç aldıklarını gösterdi, ancak Didier Deschamps'ın ekibi, Kylian Mbappe'nin kaçırdığı penaltıya rağmen son derece sağlam bir Fas takımına karşı baskın bir oyun ortaya koyarak 2-0 kazandı. Real Madridli oyuncu bunu fazlasıyla telafi etti; önce gol attı, ardından Ousmane Dembele'ye asist yaparak ülkesini son dört takım arasına taşıdı. Burada 26. Dünya Kupası maçında takımın başında olan Deschamps, göreve şık bir şekilde veda etmek ister.

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İspanya turnuvaya Cabo Verde ile 0-0 berabere kalarak sendeleyerek başladı, ancak organizasyon ilerledikçe giderek daha iyi bir seviyeye çıktı. Avusturya'yı 3-0, Portekiz'i ise 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldiler; burada turnuvadaki ilk gollerini yediler, ancak Belçika'yı 2-1 mağlup ederek Fransa ile bu eşleşmeyi ayarladılar. Bu, İspanya için yalnızca ikinci Dünya Kupası yarı finali ve 2010'da Güney Afrika'da kupaya uzandıklarından beri ilk yarı final.

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Mbappe hâlâ başrolde

Kariyerindeki 20 Dünya Kupası golüyle 27 yaşındaki Kylian Mbappe, turnuvadaki 21 gollü Lionel Messi toplamının yalnızca bir gol gerisinde. Mbappe burada Messi'yi yakalayabilir, hatta Messi ve Arjantin çarşamba günü İngiltere ile karşı karşıya gelmeden önce onun önüne bile geçebilir. Mbappe bireysel başarıların takım ödülleriyle kıyaslanamayacağını savunacaktır ve bunda haklı olur, ancak bu yine de onun bir başka finale taşımayı hedeflediği takımına katkı sağlarken geliştirmekte kararlı olacağı olağanüstü bir istatistik.

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Süper yedek Merino, Fransa'ya zarar verebilir

Arsenal yıldızı Mikel Merino, Belçika karşısında uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle, Dünya Kupası tarihinde sonradan oyuna girip iki eleme turu maçında da galibiyet golünü atan ilk oyuncu oldu. Merino, Fransa karşısında da kulübeden gelip yine belirleyici bir etki yaratmaya çalışacak. Fransa'nın yedekleri ise eleme aşamasında henüz doğrudan bir gole katkı vermedi.

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İspanya, Fransa için ters gelen bir takım mı?

Rusya 2018'in başlangıcından bu yana İspanya, büyük turnuvalarda oynadığı 27 maçın sadece birini kaybetti; son 14 maçında yenilmedi ve bu süreçte dokuz kez gol yemedi. Teknik direktör Luis de La Fuente'nin takımı, Fransa'ya karşı son 10 maçın yedisini kazandı ve şansları konusunda kendine güveniyor olacak. İspanya, EURO 2024 yarı finalinde Fransa'yı 2-1 yendi, ayrıca 2025 UEFA Uluslar Ligi finalinde 5-4 biten nefes kesen maçta da galip geldi. Buna rağmen Birleşik Krallık'ın en dikkat çeken Dünya Kupası bahis siteleri, La Roja'yı çoğu önde gelen bahis şirketinde yaklaşık 9/4 oranla favori olmayan taraf olarak gösteriyor.

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Muhtemel Fransa 11'i

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Muhtemel İspanya 11'i

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Fransa - İspanya: Gerçekler ve rakamlar

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki 16 golünün 11'i devre arasından sonra geldi.

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda maç başına en fazla isabetli şut ortalamasına sahip ülke oldu (7,8).

İspanya'nın son 16 maçının yalnızca dördünde iki takım da gol attı.

Lamine Yamal, şu ana kadar Fransa'ya karşı çıktığı iki maçta üç gol attı.

İspanya, Mart 2024'ten bu yana 90 dakika içinde oynadığı son 36 maçın hiçbirini kaybetmedi (G26, B10). Bu dikkat çekici seri burada da uzarsa, 2021'de kırılan İtalya'nın 37 maçlık tüm zamanlar rekorunu yakalayacak.

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Fransa'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defans oyuncuları: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih).

Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Forvetler: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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İspanya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Defans oyuncuları: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Orta saha oyuncuları: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Forvetler: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Takım haberleri ve kadrolar

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps olası bir 11'i doğrulamadı ve resmi bir sakatlık ya da ceza açıklanmadı. Maç öncesinde ana fiziksel durum endişesi, Fas'a karşı oynanan çeyrek finalde ayak bileği problemi nedeniyle oyundan alınan Kylian Mbappe. Fransa kampından gelen son görüntüler onun rahat hareket ettiğini ve moralinin yerinde olduğunu gösteriyor, ancak fiziksel durumuna ilişkin resmi bir doğrulama henüz yapılmadı. Daha fazla güncellemenin maçın başlama saatine daha yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente de benzer şekilde muhtemel 11'ini açıklamadı ve herhangi bir sakatlık ya da ceza listelenmedi. Kadronun tamamen hazır göründüğü belirtilirken, öne çıkması beklenen isimler arasında Lamine Yamal da yer alıyor. Her iki takımın durumuyla ilgili değişiklikler, bilgiler doğrulandıkça buraya yansıtılacak.

Fransa ile İspanya arasındaki yaklaşan Dünya Kupası mücadelesi, uluslararası sahnede yoğun bir taktik savaşı vaat eden iki futbol gücünü karşı karşıya getiriyor. Bu büyüklükteki büyük turnuva maçları, karşılaşma öncesinde takım dinamiklerini ve kilit oyuncuların durumunu analiz eden taraftarlar arasında geniş çaplı tartışmalar yaratıyor. Spor bahis pazarlarını keşfetmek ve turnuva boyunca canlı oranları takip etmek isteyen futbolseverler için bet9ja kayıt sürecini tamamlamak, çeşitli turnuva seçeneklerine erişim için doğrudan bir yol sunuyor. Önceden hesap açmak, kullanıcıların maçtaki gelişmeleri rahatça takip etmesini ve turnuva ilerledikçe mevcut bahis seçeneklerini görüntülemesini sağlar.

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