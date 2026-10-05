Fransa felaket rakamının gölgesinde: Belçika krizi daha da alevlendiriyor

Fransa Milli Takımı, bu akşam pazar günü Stade de France'ta oynanan ve UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında kendilerini bir araya getiren karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 geride kapatarak Belçika karşısında bir darbe aldı.

Belçika Milli Takımı adına golü, Romeo Lavia'nın muhteşem asistini değerlendiren Benfica oyuncusu Dodi Lukebakio kaydetti ve ikinci yarının başlamasından önce horozları zor bir duruma soktu.

Fransa'nın bir golle geride olması, ilk 45 dakikanın ortaya koyduğu tek kriz değildi; zira Fransa Milli Takımı ilk yarılarda kalede yaşadığı dikkat çeken sıkıntıları sürdürdü.









Fransız "Stats Foot" ağına göre, Fransa Milli Takımı son "8 ardışık maçta" ilk yarıda gol atmayı başaramadı; bu da horozların Mayıs ile Ekim 2010 arasındaki, serinin 9 maça ulaştığı dönemden bu yana bu türden en uzun serisi.

Fransa Milli Takımı, ilk yarıda gol atamama konusunda tarihindeki en kötü serisine eşitlenmekten yalnızca bir maç uzakta kaldı; bu da takımın maçlarının başında yaşadığı hücum krizini açıkça yansıtan bir rakam.

Belçika karşısında geriye düşmesiyle birlikte Fransa Milli Takımı, durumunu daha da karmaşık hale getirmekten ve kendi sahasından olumsuz bir sonuçla ayrılmaktan kaçınmak istiyorsa, ikinci yarıda tabloyu hızla değiştirmek zorunda.







