1991 yılında Ballon d'Or'u kazanan Jean-Pierre Papin, Kylian Mbappé'nin ödül kampanyası sürecinde medyayla kurduğu iletişim biçimini eleştirerek, ödülü hak ettiğine dair açıklamalarının şansını olumsuz etkilediğini savundu; ancak Fransız yıldızın gelecekte ödülü kazanma kapasitesine olan güvenini de dile getirdi.

Mbappé, 2026 Ballon d'Or yarışında İngiliz Harry Kane'in ardından ikinci sırada yer alarak, 27 yaşında ödüldeki en iyi sıralamasına ulaştı. Oyuncu geçen ay "France Football" dergisine verdiği röportajda "Geçen sezon benden daha iyisi yoktu" demişti.

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Papin, bugün çarşamba günü "RMC" radyosunda yayınlanan "Rothen s'enflamme" programındaki konuşmasında şunları söyledi: "Mbappé'nin iletişimi kendisi açısından felaket oldu, bir bakıma kişiliğinin doğasını yansıttı. Bütün bu yeteneğe sahipken ve Real Madrid gibi bir kulüpte oynarken bu üzücü bir durum. Bana biraz Cristiano Ronaldo'yu hatırlatıyor; diğerlerinin kendilerini onun hizmetine sunması gerekiyordu."

Olympique Marsilya ve Milan'ın eski forveti sözlerine şunları ekledi: "Etkililik açısından Cristiano Ronaldo'nun sunduğundan çok uzak değil, ama medya kampanyası bir bakıma aleyhine döndü."

Papin, Mbappé'nin Ballon d'Or yarışını medya önünde ele alış biçimini eleştirmiş olmasına rağmen, vatandaşının ödülü önümüzdeki yıllarda kazanma kapasitesine olan güvenini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Ballon d'Or'u kazanacağına ikna olmuş durumdayım, bunun için gerekli yeteneğe sahip. Bu yıl onun son fırsatı değildi, gerçekten harika bir fırsattı, ama önünde kat etmesi gereken bir yol daha var."

Mbappé daha önce Ballon d'Or sıralamasında 2017'de yedinci, 2018'de dördüncü, 2019'da altıncı, 2021'de dokuzuncu, 2022'de altıncı, 2023'te üçüncü, 2024'te altıncı ve 2025'te yedinci sırada yer almış, ardından 2026 edisyonunda ikinci olarak en iyi sonucunu elde etmişti.



