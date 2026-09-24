Eski Fransız yıldız Thierry Henry, 2026 Dünya Kupası'nı Arjantin'i geçerek kazanan İspanya Milli Takımı'nı övdü.

Sport gazetesi, Henry'nin "As" ile yaptığı söyleşide verdiği demeçleri aktardı. Henry, İspanyolların Dünya Kupası şampiyonluğunun hak edilmiş olduğunu vurguladı.

Henry şunları ekledi: "Bildiğiniz gibi, tüm büyük maçlarda İspanya'ya kaybettim. Bütün oyuncuların isimlerini saymayacağım, ama bunu gördüm ve hepimiz bunu hep gördük. Bunu sürekli söylüyorum: Çalışma biçimleri, kimlikleri, felsefeleri ve takım değerini bireysel yeteneklerin üstüne koymaları, tüm bunlar şimdi onlara ödülünü verdi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "En iyi takım Dünya Kupası'nı kazandı, kimse bunun aksini söyleyemez. Bu, olağanüstü bir dersti."

Henry söyleşi sırasında, İspanya Milli Takımı karşısında topun peşinden koşmak zorunda kalan bir oyuncunun hissettiği çaresizliğin boyutlarını da vurguladı.

Şu açıklamayı yaptı: "İspanya'dan bahsettiğimizde beni her zaman şaşırtan bir şey var; o da insanların 'İspanya'ya karşı oynuyorsan şunu ya da bunu yapmalısın' demesi. Ama top sende değilken, futbolu topsuz oynamak zorundasın. Peki, böyle bir takım karşısında bunu nasıl yapabilirsin? Turnuvada birçok şey oldu, ama İspanya topla ve topsuz üstünlüğünü kabul ettiriyordu. Oynarken izlemek harika."

Ekledi: "Aslında İspanya, karşılaşmak istemediğim tek takımdı; çünkü çok zorlu ve karşısında hep zorlanıyorduk."

Arsenal ve Barcelona'nın eski yıldızı, teknik direktör Luis de la Fuente'nin takımının özünün, 2010 Dünya Kupası'ndaki İspanya Milli Takımı'nın özüyle aynı olduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Belki insanlar eskiden Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol ve Ramos'un bulunduğu o takım için 'zaten kazanmaları gerekiyordu' diyebilirdi. Onun da bir takım olduğunun farkında değillerdi. Belki şimdi insanlar kolektif çalışmanın değerinin daha fazla farkındalar; çünkü şu anki isimler medyatik olarak aynı ölçüde ünlü değil, ama öz aynı."

Söyleşinin sonunda Henry'ye, bu sezonun ilk ayı boyunca dünyanın en iyi takımının hangisi olduğu soruldu. Cevaptan kaçmaya çalışsa da sonunda Barcelona'yı seçti ve şunları söyledi: "Şu andaki en iyi takım değişebilir, bu yüzden bu soruyu cevaplamayı pek sevmiyorum. Biz sadece şu andan bahsediyoruz. Geçen sezon Paris Saint-Germain'i düşünün: Başlangıçta hiç kimse Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını söyleyemezdi, sonra kazandı. Her şey değişir."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Yine de kabul etmek gerekir ki Barcelona, şu anda dehşet saçıyor."

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