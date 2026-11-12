Fransa'da Zidane, Como'lu Da Cunha'ya hayran: "Bir oyuncuda sevdiğim her şey onda var"

Fransa Teknik Direktörü Zinédine Zidane, UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya karşısında da Lucas Da Cunha’ya güveniyor. Eski Real Madridli Zidane’ın yönetimindeki yeni dönemde Como’nun kaptanı, beklenmedik biçimde önemli bir rol üstlendi ve artık bu rolü sağlamlaştırdı. İlk kez kadroya çağrılmasının ve ilk maçlarına çıkmasının ardından şimdi de San Siro’daki karşılaşmada ilk 11 oyuncusu konumuna yükseldi.

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Geçtiğimiz saatlerde Téléfoot kanalına konuşan Zidane, Como'da forma giyen futbolcunun kendi futbol anlayışını neden kusursuz biçimde yansıttığını açıkladı: "Hayata geçirmek istediğim şeyi temsil ediyor. Sevdiğim her şey onda var: Takımı oynatan, hücumları başlatan, pozisyonunun dışına çıkarak top taşımaktan korkmayan bir oyuncu."

"Sık sık eksiklerini düşünüyoruz: 'Belki fiziksel olarak... İkili mücadelelerde...' Ama aslında buna ihtiyacı yok. Buna ihtiyaç duymayan oyuncular var. Pozisyon alacak kadar zeki oyuncular var. O da pozisyon alışıyla parlıyor."