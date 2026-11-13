Fransa Millî Takımı'nın İtalya karşısında 3-1'lik yenilgisinin yankıları, saha içindeki sonuç ve performansla sınırlı kalmadı.

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Medya raporları, kampta çalkantılı bir atmosfer olduğunu ortaya koyarken; Zinedine Zidane'ın tercihlerine yönelik eleştiriler, organizasyonel sorunlar ve milli takım kaptanı Kylian Mbappé ile ilişkisindeki gerginlik dikkat çekiyor.

Soyunma odasının, biri Mbappé'yi destekleyen, diğeri ise Ousmane Dembélé'ye yakın olan iki gruba bölündüğü yönündeki konuşmalar durumun hassasiyetini artırırken, bu gelişmeler teknik ekibi maçlara hazırlığın ötesine geçen bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

“W9” kanalında bir programı sunan Cyril Hanouna, cuma günü yaptığı ekran karşısındaki çıkışında bu detayları aktardı ve Fransa Milli Takımı'nın içinden bilgilere sahip olduğunu vurguladı.

Hanouna, Zidane'ın bazı kararlarının oyuncular arasında soru işaretleri oluşturduğunu, özellikle milli takım kadrosundaki tercihlerinin -ki bu kadroda alt liglerde oynayan isimler yer aldı- bu durumu tetiklediğini söyledi.

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Alt liglerde forma giyen tek oyuncunun, Almanya İkinci Ligi'nde oynayan Sael Kumbedi olduğuna işaret eden Hanouna, itirazların yalnızca tercihlerle sınırlı olmadığını, teknik direktörün takımı yönetme biçimine de uzandığını açıkladı.

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Hanouna'nın anlatımına göre, Zidane'ın bazı kararlarına yönelik ikna olamama hali, bazı oyuncuların -yeni bir başarısızlığa mal olsa bile- sonuçları netleşene kadar onu denemeleriyle baş başa bırakmayı tercih edecek dereceye ulaştı; bu tercihin ardında, denemelerinin ardından fikirlerini değiştirmeyi bırakıp net seçimlerde karar kılacağı umudu yatıyor.

Gerginliğe dair konuşmalar yalnızca teknik yönle sınırlı kalmadı. Program sunucusunun aktardığına göre, Dayot Upamecano'nun açıklanan kişisel nedenlerle kamptan ayrılması teknik ekip içinde şaşkınlık yarattı; sunucu, defans oyuncusunun ayrılışının beklenmedik olduğuna dikkat çekti.

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Hanouna ayrıca milli takım kampına eşlik eden organizasyonel sorunlardan da bahsetti. Bunlar arasında Bordeaux'da cuma günü yapılması planlanan antrenmanın saatinin değiştirilmesi ve bazı çalışanların görevine son verilme ihtimaline ilişkin endişeler yer alıyor.

Hanouna, bazı oyuncuların ailelerinin seyahat düzenlemelerinden rahatsızlık duyduğunu da sözlerine ekledi. Onun anlatımına göre bu detaylar, kamp içindeki karmaşanın yalnızca sonuçlarla ya da teknik tercihlerle bağlantılı olmadığını, idari boyutlara da uzandığını ve bunun takım atmosferini etkilediğini yansıtıyor.

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Ancak en hassas konu Kylian Mbappé ile ilgili. Hanouna, oyuncunun Zidane ile ilişkisinde bir gerginlik olduğunu ortaya koydu.

Aktardığı bilgilere göre Real Madrid'in forveti, teknik direktöründen milli ara döneminde ilk maçı oynamasını ve ardından kulübüne dönmesini istedi; ancak Zidane bu talebi reddetti ve kampın sonuna kadar milli takımda kalması konusunda ısrar etti.

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Mbappé, İtalya karşılaşmasında forma giymedi; fakat cuma günü antrenmanlara tam olarak katıldı. Bu da pazar günü Türkiye karşısında oynamak için geri dönmesinin kapısını açık tutuyor.

Program sunucusunun açıkladığı bilgiler yalnızca teknik direktör ile milli takım kaptanı arasındaki anlaşmazlıkla sınırlı kalmadı; soyunma odasının biri Mbappé, diğeri Ousmane Dembélé etrafında şekillenen iki gruba bölündüğünden de bahsetti.

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Hanouna'ya göre bu durum, tek bir grup içinde iki tarafın bulunmasıyla başa çıkmanın zorluğu karşısında bazı oyuncuları güç bir konuma sokuyor.

Bununla birlikte, her iki gruba mensup oyuncuların isimleri açıklanmadığı gibi, bu bölünmenin varlığına dair resmi bir teyit de gelmedi.

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Bu haberler, Türkiye karşılaşması öncesinde Zidane'ı zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor; zira İtalya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından eleştiriler yalnızca performans ve sonuçla sınırlı kalmadı, aynı zamanda tercihlerine ve milli takımın önde gelen oyuncularıyla ilişkisine, ayrıca kamp içindeki idari atmosfere de uzandı.

Mbappé'nin durumu ve yeniden forma giyip giymeyeceği, ilgiyi üzerine çeken dosyalardan biri olmaya devam ediyor; öyle bir dönemde ki, Fransa Milli Takımı'nın mağlubiyetin etkilerini geride bırakması ve medya raporlarında dile getirilen krizlerden uzak bir şekilde yeniden odaklanması gerekiyor.