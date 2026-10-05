Fransa'da büyük skandal: Oyunculara "toplu tecavüz" suçlaması

Fransız futbolu, Fransa İkinci Ligi'nde mücadele eden Nancy kulübünün iki oyuncusunun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından büyük yankı uyandıran bir skandala sahne oldu. Oyuncular, toplu tecavüz davasına karışmakla ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklanırken, olayın ayrıntılarının aydınlatılması için adli soruşturmalar sürüyor.

Fransız "L'Est Républicain" gazetesinin aktardığına göre, güvenlik birimleri davanın bazı taraflarının dinlenmesini de içeren araştırmaların ardından geçtiğimiz çarşamba günü şüphelileri gözaltına aldı. Oyuncular cuma günü soruşturma hâkiminin karşısına çıktı ve kendilerine toplu tecavüz suçuna ilişkin adli soruşturma açıldığı resmen bildirildi.

Cumhuriyet savcısı François Capin-Dulhoste, hürriyetler hâkiminin savcılığın talepleri doğrultusunda oyuncuların tutuklanmasına karar verdiğini doğruladı. Adli makamlar ise soruşturmanın gizliliğini korumak ve sürecin normal şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla olayla ilgili ek ayrıntıları açıklamaktan kaçındı.

Soruşturmaların devam etmesi nedeniyle yetkililer şimdiye kadar oyuncuların kimliğini açıklamadı. Davanın milli araya denk gelmesi ise ayrıntılarının görece gözlerden uzak kalmasını sağladı.

Nancy kulübü de konuya ilişkin sessizliğini bozarak, resmi açıklamasında iddia edilen bir tecavüz davasıyla ilgili yasal işlemler kapsamında yedek takımından iki oyuncusunun gözaltına alındığının kendisine bildirildiğini doğruladı.

Kulüp açıklamasında, "Nancy, bu olayların ciddiyetinin tamamen farkındadır ve gerektiğinde adli makamlarla iş birliği yapacaktır." ifadelerini kullandı. Söz konusu iki oyuncu hakkında herhangi bir işlem yapmadan önce mahkeme kararını bekleyeceğini belirten kulüp, şu an için başka bir açıklama yapmayacağını vurguladı.

Nancy, teknik direktör Oswald Tanchot yönetiminde Fransa İkinci Ligi puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor. Dava ise kulübün rekabet etmeye ve üst lige geri dönmeye çalıştığı bir dönemde gündeme geldi.