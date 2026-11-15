Fransa, cesur Türkiye'yi kıl payı yenerek Uluslar Ligi'nde grup birincisi oldu

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Fransa, Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısında zor bir akşam geçirdi. Buna rağmen Bordeaux'da 2-1 kazanarak A Grubu'nu lider bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.

Fransa, erken bir gol bulmak için yoğun çaba gösterdi. Adrien Rabiot'yu Türkiye kalecisi Berke Özer durdururken Rayan Cherki'nin şutu az farkla dışarı çıktı. Bir ara yüzde 73 topa sahip olan Fransızlar, Özer'in Bradley Barcola'nın golüne de izin vermemesiyle hayal kırıklığı yaşadı.

Türkiye direndi ve kontra atak fırsatları kolladı. Deniz Gül'ün şutunda Mike Maignan, Fransa'nın geriye düşmesini önledi. Dünya Kupası yarı finalisti oyuna hâkimdi ve topa çok daha fazla sahip oldu ancak ilk yarıda gol bulamadı. Özer, Michael Olise'ye de gol izni vermezken Kylian Mbappé'nin golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Fransa, aradığı 1-0'lık üstünlüğü ikinci yarının başlarında yakaladı. Türk savunmacı Emirhan Topçu, şanssız bir şekilde topu kendi kalesine gönderdi. Böylece teknik direktör Zinedine Zidane'ın ekibi, A Grubu'nda liderliği yeniden ele geçirdi. Arda Güler'in yakın mesafeden Türkiye adına attığı golle liderlik kısa sürede el değiştirecek gibi göründü. Ancak VAR'ın uyarısı üzerine gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

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Zidane, bir saati aşkın süre geride kaldıktan sonra birkaç değişiklik yaptı. Rabiot ve Barcola'nın yerine Eduardo Camavinga ile Eli Junior Kroupi oyuna girdi.

Zidane'ın hamlesi işe yaradı. Kroupi, bitime on dakika kala Cherki'nin pasında skoru 2-0'a getirdi. Bu golle Türkiye'nin Bordeaux'daki direnci kırıldı.

Eski NEC oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, son dakikalarda Türkiye adına oyuna girdi. Abdülkerim Bardakcı son dakikada Türkiye'nin golünü attı ancak yenilgiyi önlemek için artık çok geçti.