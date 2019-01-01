Fransa, 2022'ye kadar Didier Deschamps'a emanet

Fransa Futbol Federasyonu, Didier Deschamps'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

51 yaşındaki teknik adamın mevcut sözleşmesi 2020 yazında sona eriyordu.

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Federasyon'dan yapılan açıklamada Deschamps'ın yeni sözleşmesinin 2022 Dünya Kupası'nın bitiminde sona ereceği belirtildi.

2012 yılının Temmuz ayında Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Deschamps'ın sözleşmesi, 2015 ve 2017 yıllarının ardından üçüncü kez uzatılmış oldu.

Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başında bugüne dek çıktığı 100 maçta 65 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.