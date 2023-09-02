Frankfurt’un yıldızı Randal Kolo Muani resmen PSG’de

Neymar ve Messi ile yollarını ayıran PSG, Fransa Milli Takımı’nın da formasını giyen yıldızı kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminde kadrosunda yenilenmeye giden ve Lionel Messi ile Neymar gibi önemli yıldızlarıyla yollarını ayıran PSG, Frankfurt’un Fransız hücum oyuncusu Randal Kolo Muani’yi bonuslarla birlikte 95 milyon euro karşılığında transfer etti. Kolo Muani Fransız ekibinin bu yaz yaptığı 12. Transfer olurken, transferin 80 milyon garanti ücret ve 15 milyonluk bonuslar karşılığında tamamlandığı açıklandı.

Hücum hattı Fransız

Transferin gerçekleşmesi için dört gündür Frankfurt antrenmanlarına katılmayan Kolo Muani’nin bu hamlesi sonuç verirken, başkan Nasser Al-Khelaifi'nin müdahalesi müzakerelerde önemli bir rol oynadı. Bu gelişmeyle birlikte Luis Enrique yönetimindeki PSG’nin hücum hattı Kylian Mbappe, Ousmane Dembélé ve Kolo Muani gibi üç Fransız oyuncudan oluşmuş oldu.

Golcü oyuncunun PSG ile beş senelik sözleşme imzaladığı belirtilirken, 23 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. Commerzbank Arena'daki maaşının iki katını kazanacak olan Kolo Muani, 2022 yazında transfer olduğu Alman ekibindeki ilk sezonunda 46 karşılaşmaya 23 gol ve 14 asist sığdırmış ve Bundesliga’nın en etkili hücum oyuncularından biri olmayı başarmıştı.