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Frank de Boer, Merseyside derbisinde Everton'ın Liverpool karşısında bulduğu 1-1'lik beraberlik golünde Jeremie Frimpong'un savunmasını sert sözlerle eleştirdi. Hollanda millî takım oyuncusu topu kendi kalesine gönderdi.

Everton deplasmanında Liverpool, Dominik Szoboszlai'nin takımını erken öne geçirmesinin ardından ilk yarıda oldukça iyi görünüyordu. Ancak Kırmızılar daha sonra oyundan düştü ve rakibine çok sayıda serbest vuruş fırsatı verdi.

25. dakikada beraberlik golü de bir serbest vuruştan geldi. Kiernan Dewsbury-Hall sert bir orta yaptı, Frimpong ise topu talihsiz bir şekilde Alisson Becker'ı geçerek kendi kalesine gönderdi. Bu pozisyon De Boer'u çok kızdırdı.

Yorumcu, Frimpong'un yalnızca rakibiyle ilgilenmesine tepki gösterdi. Ona göre Frimpong bu yüzden topun geldiğini çok geç fark etti.

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De Boer, Amazon Prime stüdyosunda, “Bundan midem bulanıyor. Rakip serbest vuruş kullanırken sadece karşılarındaki oyuncuya bakıp artık topa bakmayan futbolculardan” dedi.

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“Frimpong da şimdi Liverpool'da aynısını yapıyor. Bu yüzden topu kendi kalesine gönderiyor” diyerek tepkisini sürdürdü.

Frimpong'un hatasının sonuçları da ağır oldu. Liverpool ikinci golü bulamadı ve maç 1-1 sona erdi.

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Frimpong, sosyal medyada da sert eleştirilerin hedefi oldu. Liverpool taraftarları onu topluca başarısız bir transfer olarak nitelendiriyor ve kanat bekinin menajer Andoni Iraola'nın ilk 11'inden çıkarılmasını istiyor.

Normal şartlarda sağ bekte ilk tercih, FC Barcelona'dan kiralık gelen Ronald Araújo. Ancak pazar günü maça başlayacak kadar hazır değildi. Gelecek maçta yeniden Frimpong'un yerine ilk 11'e girmesi bekleniyor.