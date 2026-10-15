Frank de Boer, Ajax teknik direktörü Míchel Sánchez'in büyük hatasına dikkat çekti

Frank de Boer, Ajax Teknik Direktörü Míchel'in takımının kaybettiği deplasman maçında Jofre Torrents'i ilk 11'de başlatma kararını anlamakta güçlük çekiyor. Ajax'ın eski teknik direktörü, ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki sol bekin zor bir ortamda sahaya sürüldüğünü düşünüyor ve onun yerine Owen Wijndal'ı ilk 11'de görmeyi tercih edeceğini söylüyor.

De Boer, maçın ardından Ziggo Sport stüdyosunda Míchel'in kararını sert biçimde eleştirdi. "Şimdiye kadar hiç oynamamış bir sol beki sahaya sürüyorsun... Suçu ona yüklemek istemiyorum çünkü hata yalnızca ona ait değil. Ama 19 yaşındaki o genci ilk kez böyle bir cadı kazanında ilk 11'e koymak... Açıkçası onun yerine Wijndal'ı görmeyi tercih ederdim."

Geçen yaz FC Barcelona'dan gelen Torrents, Ajax'ta ilk kez ilk 11'de yer alana kadar A takımda çok az süre bulmuştu. De Boer da İspanyol oyuncunun böyle bir deplasman maçına ilk 11'de başlatılması kararını ciddi biçimde sorguluyor.

Sunucu Sam van Royen, Míchel'in bu kararla hata yapıp yapmadığını sordu. Eski millî takım teknik direktörü De Boer, "Genç bir oyuncuyu böyle bir maçta oynatmak her zaman risklidir. Böyle bir maça iyi başlamak istersiniz ama o neredeyse hiç maç oynamadı" dedi.

Maçın ardından, yenilen iki golde de olumsuz anlamda başrolde olan Jofre Torrents'in performansı Míchel'e de soruldu. İspanyol teknik direktör, "İkinci golde hata yaptı ama performansı kötü değildi" yanıtını verdi.

Van Royen, Ziggo Sport stüdyosunda De Boer'un Ajax'taki döneminde erken yaşta şans bulan diğer genç oyuncuları hatırlattı. Ancak eski teknik direktöre göre bu karşılaştırma geçerli değil. De Boer, "Onlar ikinci takımda kendilerini kanıtlamıştı. Güçlenmek ve A takımda süre almaya hazır hâle gelmek için yeterince oynamışlardı" dedi.

De Boer ayrıca Ajax'ın normalde sergilemesi gereken kontrolü yine ortaya koyamadığını düşünüyor. "Bu tür anları normalde siz yaratırsınız. İyi durumda olmadıkları açık çünkü topa ne kadar hâkim olduğunuz, takım olarak ne kadar iyi olduğunuzu çoğu zaman gösterir."

De Boer'a göre sorun, Torrents tercihinden ibaret değil. Eski millî futbolcu, "Özellikle Ajax gibi oyuna hükmetmek isteyen bir takım buna dayanmalı. Bugün de bunu gösteremediler; bu yüzden sürekli goller yiyorlar. Bunu gerçekten düzeltmeleri gerekiyor" uyarısında bulundu.



