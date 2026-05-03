Francesco Farioli, FC Porto ile şampiyon oldu ve hemen Ajax'a seslendi

FC Porto, Cumartesi akşamı Francesco Farioli yönetiminde Portekiz şampiyonu oldu. FC Alverca’yı 1-0 mağlup ettikten sonra İtalyan teknik adam, geçen sezon Ajax ile şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını hatırlattı.

Geçen sezon Ajax uzun süre Hollanda şampiyonu olacak gibi görünüyordu, ancak dramatik bir finalin ardından PSV şampiyon oldu. Farioli, şampiyonluk maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hem ben hem de takımımız bu yıl bir şeyler kanıtlamak zorundaydık" dedi.

Neredeyse bir yıl önce Amsterdam ekibi şampiyonluğu kaçırmıştı. En unutulmaz an, FC Groningen'e karşı son dakikalarda gelen beraberlik (2-2) oldu; bu sonuçla PSV şampiyonluk yarışında üstünlüğü ele geçirdi. Sezonun ardından Farioli, Porto'ya transfer olacağını duyurdu.

“Geçen sezon Ajax’ta olağanüstü bir başarıya imza attık, ancak ne yazık ki bu, istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Futbol çok şey verir, ancak aynı zamanda çok da acı verebilir,” diye itiraf etti İtalyan teknik direktör A Bola’ya.

Ardından teknik direktör, eski kadrosunun kendisini desteklediğini belirtti. “Bugün geçen sezonki oyuncularımdan birkaç mesaj aldım. Sanırım bu zafer bugün biraz da onlar için.” Farioli, bu sözleriyle Portekiz şampiyonluğunu sembolik olarak Ajax’a adadı.

Os Dragões, kulüp tarihindeki 31. şampiyonluğunu kazandı. Kulüp, 2022'den bu yana ilk kez Portekiz'in en iyisi oldu. Eski PSV'liler Pablo Rosario ve sakat olan Luuk de Jong da şampiyonluğa katkıda bulundu.