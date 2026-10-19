Francesco Farioli, Ajax ile bağını anlatıyor

Francesco Farioli, salı günü Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında karşılaşacakları PSV'den saygıyla söz etti. Porto teknik direktörü, Ajax'taki kısa dönemine de değindi.

Farioli, PSV'nin Portekiz'e gelişi öncesinde pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "PSV üst üste üç kez lig şampiyonu oldu, bu yüzden saygıyı hak ediyor. Ama taraftarlarımızın desteğiyle kazanabiliriz" dedi.

İtalyan teknik adam, salı günkü rakiplerini hafife almamaları gerektiğini vurgulayarak, "PSV'nin kalitesini biliyoruz çünkü maçlarını iyi analiz ettik. İstatistikleri etkileyici. PSV, Eredivisie'de üst üste üç yıl 100'den fazla gol attı ve geçen yıl neredeyse 20 puan farkla şampiyon oldu. Dolayısıyla kaliteleri konusunda hiçbir şüphe yok" diye konuştu.

Farioli, Ajax geçmişinin PSV maçı hazırlıklarında rol oynamadığını belirtti. Ajax'ta görev yaptığı dönemde PSV'yi iki kez yenen teknik direktör, "Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi başka bir kulüpteyim ve onların kadrosunda birçok yeni oyuncu var" dedi.

Porto teknik direktörü, lig şampiyonluğunu kaçırmasına rağmen Ajax'taki sezonunu iyi hatırlıyor: "Gerçek bir üst düzey kulüpte ilk kez çalıştım. Ajax'taki insanlarla ve yönetimle iyi bir ilişkim vardı. O dostluklar devam ediyor."

Farioli, salı günü geçmişte kısa bir süre Ajax'ta da çalışan Bosz'un karşısına çıkacak. PSV teknik direktörü hakkında, "Çalıştırdığı bütün takımların oyun tarzı belirgin. Hücum futbolu oynuyorlar ve bunu yüksek tempoyla yapıyorlar" dedi.

Porto, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye (0-2) ve Real Betis'e (3-2) yenildi. PSV ise Shakhtar Donetsk karşısında bir puan aldı (1-1) ve RB Leipzig deplasmanında 1-0'lık skorla kıl payı mağlup oldu.