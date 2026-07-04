Fozinia: Artık herkes Yeşil Burun Adaları'nın haritadaki yerini biliyor!

Kap Verdes milli takımının kalecisi Fozinia, 2026 Dünya Kupası’ndaki takımının performansından duyduğu gurur ve onuru dile getirdi; dünyanın şampiyonu Arjantin’e karşı 32’li turda erken elenmelerine rağmen gurur ve memnuniyetini dile getirdi ve “Mavi Köpekbalıkları”nın, mevcut dünya şampiyonlarına karşı güçlü bir rakip olduklarını kanıtladıktan sonra başları dik bir şekilde turnuvadan ayrıldıklarını vurguladı.

Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nun karışık basın alanında, uzatmalarda Arjantin’e (2-3) yenildikten sonra yaptığı basın açıklamalarında 40 yaşındaki kaleci şunları söyledi: "Başımız dik bir şekilde kaybettik ve şimdi dinlenip geleceği düşünmemiz gerekiyor, ancak takım olarak başardığımız işten çok gurur duyuyorum."

Maçta kahramanca bir performans sergileyen ve uzatmalarda yenik düşene kadar Arjantinlilere karşı uzun süre beraberliği koruyan, 8 kurtarış yapan Fozinia şunları ekledi: “Bugün Arjantin’e karşı güçlü bir rakip olduk ve tüm takımlar karşısında büyük bir coşkuyla oynadık.”

Bu coşku, daha önce hiçbir Dünya Kupası maçında gücünü gösterememiş olan “Mavi Köpekbalıkları”nın, üst üste 3 beraberlik (Avrupa şampiyonu İspanya’ya karşı 0-0, Uruguay’a karşı 2-2 ve Suudi Arabistan’a karşı 0-0) elde ederek grup aşamasını yenilgisiz tamamlamasını sağlamıştı.

Deneyimli kaleci sözlerine şöyle devam etti: “Sonuç üzücü oldu, ancak yaşadığımız bu yolculuktan gurur ve memnuniyet duyuyorum. Dünya Kupası bizim için çok şey ifade ediyor çünkü uzun zamandır peşinde olduğumuz bir hedefti. Eleme turlarını geçtik ve hayali gerçekleştirdik; bu sadece benim hayalim ya da milli takımın hayali değil, tüm takımadaların halkının hayaliydi.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Artık kimse Yeşil Burun Adaları’nın ne olduğunu sormaya gerek duymuyor, çünkü herkes haritada yerimizi biliyor. Dünyanın en iyi takımlarından bazılarıyla rekabet edebileceğimizi kanıtladık.”