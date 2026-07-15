Fotoğraflarla: Atlanta'da bir savaş... İngiltere ile Arjantin arasında gergin bir ilk yarı

Bu Çarşamba akşamı, ABD’nin Atlanta kentindeki “Mercedes-Benz” Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, iki takımın oyuncuları arasında gergin bir atmosfer ve tekrarlanan tartışmalara sahne oldu; bu durum, iki taraf arasındaki uzun rekabet ve çekişme tarihinin doğal bir uzantısıydı.

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Gerginlikler erken saatlerde başladı; Arjantinli Enzo Fernández’in İngiliz Elliot Anderson’a yaptığı sert müdahalenin ardından bazı oyuncular arasında tartışma çıktı ve karşılıklı protestolar nedeniyle maç durduruldu. Hataların ve sert müdahalelerin sıkça yaşandığı ilk yarıda, bu tür çatışmalar birden fazla kez tekrarlandı.

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Ayrıca Amerikalı hakem İsmail El-Fath, Lionel Messi’ye yaptığı faul nedeniyle Anderson’a maçın ilk sarı kartını gösterdi; ardından 42. dakikada Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martínez’e de bir sarı kart daha gösterdi.

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Maçın ilk dakikalarından itibaren hakim olan gerginlik ortamı, ilk yarının bitiş düdüğüne kadar devam etti. Her iki takımdan da çok sayıda oyuncu, maçın başından itibaren hüküm süren gerginlik ortamı içinde hakeme yönelerek tartışmalara girdi ve bazı kararlarına itiraz etti.

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