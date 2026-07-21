Fotoğraf: Sanki başka biri! Vinicius'un estetik ameliyat sonrası değişen yüz hatları

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, 2026 Dünya Kupası finallerine Seleção ile katıldığı dönemdeki halinden tamamen farklı yüz hatlarıyla ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada bir tartışma ve soru işaretleri dalgası başlattı. Vinicius, söz konusu turnuvaya milli takımıyla erken veda etmişti.

Geniş bir okur kitlesine sahip Amerikan gazetesi "New York Post", ünlü Brezilyalı kanat oyuncusunun çene bölgesine yönelik estetik bir cerrahi operasyon geçirdiğini ve bunun, son dünya turnuvasında mücadele ederken çekilen fotoğraflarına kıyasla yüz hatlarında belirgin bir değişikliğe yol açtığını ortaya koydu.

Amerikan gazetesi, ünlülerle ilgili haberlerde uzmanlaşmış Brezilyalı "TMC" sitesinden operasyona ilişkin ayrıntılı bilgiler aktardı ve Vinicius Junior'ın Brezilya'nın Goiânia şehrinde uzman bir tıp kliniğine gittiğini, burada ünlü cildiye ve estetik hekimi Dr. Alessandro Alarcão tarafından modern teknikler kullanılarak çene hatlarının düzenlenmesi ve belirginleştirilmesine yönelik bir operasyon geçirdiğini belirtti.

Yaygınlaşan tıbbi raporlara göre bu estetik operasyon, yüz hatlarının şekillendirilmesinde ve hastanın isteğine uygun biçimde yeniden biçimlendirilmesinde kullanılan özel maddelerin enjekte edilmesine dayanıyor. Real Madrid yıldızının durumunda ise temel amaç, çene bölgesini daha belirgin ve keskin göstermekti; bu da onu söz konusu estetik işlemi geçirme kararına yöneltti.

Vinicius Junior'ın yeni yüz hatlarıyla ortaya çıkması, Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. Seleção, son 16 turunda yükselişteki Norveç Milli Takımı karşısında 2-1 mağlup olarak elenmiş ve bu acı sürpriz, Brezilya'nın tarihindeki altıncı şampiyonluk hayallerine son vermişti.

Erken elenmeye rağmen Vinicius Junior, dünya turnuvasındaki mücadelesi boyunca dikkat çekici bireysel performanslar sergiledi ve ağları 4 kez sarstı. Ancak ülkesinin milli takımının beklenmedik elenmesi, onu parlamaya devam etme ve elinin altında olan gol krallığı unvanı için ciddi rekabet verme fırsatından mahrum bıraktı.

Brezilyalı oyuncunun yüz hatlarında meydana gelen değişikliğe dair spekülasyonlar, eski sevgilisi Virginia Fonseca'nın geçen Pazartesi günü "Instagram" adlı sosyal medya sitesindeki resmî hesabından bir paylaşımda bulunmasının ardından başladı. Bir spor salonunda ikilinin birlikte göründüğü paylaşımda, takipçiler Brezilyalı yıldızın yüz şeklinde belirgin bir farklılık fark etti.