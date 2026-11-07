Fotoğraf: Salem El Devseri, açıklanmadan önce Asya'nın en iyisi ödülünü garantiledi mi?

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in kaptanı Salem el-Devseri, "Snapchat" uygulamasındaki hesabından paylaştığı bir fotoğrafın ardından tartışmalara yol açtı. Söz konusu paylaşım, Asya'nın en iyi futbolcusu ödülü yarışındaki durumuna ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirirken, ödülün bu sezonki sahibinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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El-Devseri, Asya ödülünü daha önce kazandığı anın bir fotoğrafını paylaştı. Bazıları bu adımı, ödülü yeniden kazanacağına dair güvenini yansıtan üstü kapalı bir mesaj olarak değerlendirirken, kimileri ise bunu yalnızca geçmişteki başarısının bir anısını hatırlatma olarak gördü ve yarışmanın sonucuna dair kesin bir işaret taşımadığını belirtti.

Hilal'in kaptanı, kariyerinde üçüncü kez bu ödüle aday oluyor. Rakipleri ise Ehli forması giyen Suudi forvet Firas el-Bureykan ve Traktör'ün kalesini koruyan İranlı Alireza Beiranvand. Üçlü, aday finalistler listesine girmeyi başardı.

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El-Devseri, tarihi bir başarıya imza atma şansına sahip; zira ödülü kazanması halinde, daha önce iki kez elde etmiş olduğu bu ödülü üç kez kazanan ilk futbolcu olacak ve böylece kariyerine yeni bir bireysel başarı eklemenin eşiğine gelecek.

Salem el-Devseri'nin fotoğrafına gösterilen ilgiye rağmen, yarış henüz resmi olarak sonuçlanmadı ve paylaşımı, ödülü kazanacağına dair kesin bir gösterge olarak değerlendirilemez. Asya Futbol Konfederasyonu'nun, bu ayın 19 Kasım'ında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenmesi planlanan ödül töreninde sonucu açıklaması bekleniyor.

Ödülü üçüncü kez elinde tutma hedefi ile son paylaşımının yarattığı beklentiler arasında, Hilal'in kaptanı ilgi odağı olmayı sürdürüyor; fotoğrafın yalnızca bir şampiyonluk anısının hatırlatması mı olduğu, yoksa yeni bir Asya başarısının kutlamasını mı önceden müjdelediği merak konusu.