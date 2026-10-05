Cristiano Ronaldo, son günlerde kendisini çevreleyen tartışmalara yanıt vermek için fazla söze ihtiyaç duymadı; milli takımın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından ilk mesajı olarak Al Nassr antrenmanlarına dönmeyi tercih etti.

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Ronalado bugün pazartesi günü Al Nassr antrenmanlarına katıldı ve Portekiz milli takımının kampından ayrılışından bu yana ilk kez göründü. Yüzünde geniş bir gülümseme vardı; bu, önündeki döneme odaklandığını yansıtan ve Jesus ile yaşanan son krizle ilişkilendirilen söylentileri görmezden gelen bir manzaraydı.

Geçtiğimiz dönemde, "Avrupa'nın Brezilya'sı"nın kaptanının Norveç karşılaşmasında forma giymemesinin ardından Ronaldo'nun Portekiz milli takımı teknik direktörüyle ilişkisi hakkında geniş çaplı bir tartışma yaşanmış, ardından milli takımla geleceğine dair tahminler artmış, bunun üzerine Portekiz kampından ayrılarak kulübüne dönmüştü.

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Ronaldo şimdi, uluslararası ara sonrası Suudi Arabistan Roshn Ligi müsabakalarına yeniden başlamaya hazırlanan Al Nassr ile görevine odaklanmaya başlıyor. Takım, Al Diriyah ile oynayacağı bir sonraki karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Al Nassr, Roshn Profesyonel Ligi'nin sekizinci hafta müsabakaları kapsamında önümüzdeki cuma akşamı Al Diriyah ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Takımın olumlu sonuçlarını sürdürmeyi umduğu bu maçta, Ronaldo antrenmanlara dönüşünün ardından taraftarların sahada görmeyi beklediği en önemli isimlerden biri olacak.