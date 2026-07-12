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Fotoğraf: Messi, İsviçre'yi geçtikten sonra Baggio'ya özel bir hediyeyle sürpriz yaptı

R. Baggio
L. Messi
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
İtalya
Arjantin
İsviçre

Unutulmaz bir anı

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından, İtalyan futbol efsanesi Roberto Baggio'ya o maçta giydiği formayı hediye etti.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, Messi, Arjantin milli takımının 3-1 galip geldiği İsviçre maçında giydiği formayı Bagio’ya verdi. Ardından İtalyan yıldız, Instagram hesabından ikisinin birlikte formayı tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak şöyle yazdı: "Teşekkürler Leo, bu değerli hediyen ve sevgin için. Seni çok seviyorum dostum."

Messi ve Baggio arasındaki dostluk, 2010 yılına kadar uzanıyor. İkili, daha önce İtalya'nın Brescia takımında Baggio ile birlikte forma giymiş olan teknik direktör Pep Guardiola sayesinde Barselona'da tanışmıştı.

Rosario'lu forvet, çeyrek final maçının bitiminden sonra soyunma odası alanında eski İtalyan yıldıza formayı takdim etti; Baggio bu maçı Kansas City stadyumunun tribünlerinden izlemişti.

Arjantin milli takımı, Alexis McAllister, Julian Alvarez ve Lautaro Martinez’in golleriyle İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi ve çeyrek finalde İngiltere milli takımıyla karşılaşacak.

Dünya Kupası
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İngiltere
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