Fotoğraf: Irkçılık skandalının ardından Yamal'a destek veren Afrikalı efsane

Afrika kıtasının efsanelerinden biri olan Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, İspanya ile Mısır arasında oynanan dostluk maçında yaşanan ırkçı ve aşağılayıcı tezahüratların ardından tepki gösterdi.

Yamal, Instagram hesabından "Zıplamayan Müslüman'dır" tezahüratının rakip takıma yönelik olduğunu ve kendisine kişisel bir şey olmadığını bildiğini, ancak bir Müslüman olarak bunun yine de saygısızlık ve kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

"Biliyorum ki tüm taraftarlar böyle değil, ancak bu tür tezahüratları tekrarlayanlar, stadyumda dini alay konusu olarak kullananlar, kendilerini cahil ve ırkçı insanlar olarak gösteriyorlar" diye ekledi.

"Foot Africa" sitesi, Fildişi Sahili efsanesi Didier Drogba'nın Lamine Yamal'ın Instagram paylaşımına yorum yaparak Barcelona yıldızına güçlü desteğini ifade ettiğini bildirdi.

Drogba, Yamal'a "Kültürünle ve kim olduğunla her zaman gurur duy, Lamine Yamal" diye yazdı.

Ayrıca okuyun

