Yeşil Burun Adası milli takımının kalecisi Vozinha'nın geleceği yeni bir sürprize doğru ilerliyor gibi görünüyor. Oyuncu, son günlerde Faslı ekip Berkane Renaissance'a katılacağına dair çıkan haberlere rağmen, Colo-Colo kulübüne transferini tamamlamak üzere Şili yolunda görüntülendi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Vozinha'nın uçağın içinden çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "X" platformundaki resmi hesabından şunları yazdı: "Vozinha, Colo-Colo'ya transferini tamamlamak için Şili yolunda."

Bu gelişmeler, son günlerde Fas Ligi'ne transfer olmaya yakın görünen 40 yaşındaki tecrübeli kalecinin geleceğine dair belirsizliği yeniden gündeme getiriyor.



"Globo Esporte" sitesinin gazeteci Rafael Puzio'ya dayandırdığı bilgilere göre, Vozinha Berkane Renaissance ile ileri düzeyde görüşmelere girmişti. Puzio, Faslı kulübün kaleciyle yapılacak sözleşmenin son detayları konusunda bir anlaşmaya varmaya çalıştığını belirtti.

Berkane Renaissance'ın Vozinha'ya olan ilgisi, kulübün kadrosunu güçlendirmeye yönelik hamleleri kapsamında ve Yeşil Burun Adası milli takımını Dünya Kupası'nda çalıştıran teknik direktör Bubista ile yürüttüğü görüşmelerle eş zamanlı olarak gündeme geldi.

Colo-Colo daha önce Vozinha ile anlaştığını açıklamış, Şilili kulüp kalecinin bir fotoğrafını resmi hesaplarından "Hoş geldin, seni Monumental Stadı'nda bekliyoruz" ifadesiyle paylaşmıştı.

Ancak transfer, kalecinin Şili'ye varışının birçok kez ertelenmesinin ardından son günlerde belirsizlik yaşadı; bu durum, oyuncunun rotasını değiştirerek Berkane Renaissance'a gitme ihtimaline kapı araladı.

Önceki haberlere göre Vozinha, geleceğiyle ilgili nihai kararını vermeden önce Faslı kulüpten resmi teklifi bekliyordu. Ancak Fabrizio Romano'ya göre kalecinin şu anda Colo-Colo'ya transferini tamamlamak üzere Şili yolunda görünmesi, Fas Ligi'ne transfer anlaşmasının çökmüş ya da gerçekleşmekten uzaklaşmış olabileceğine işaret ediyor.

Sadece birkaç gün önce Fas Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamaya doğru ilerliyor gibi görünen tecrübeli kalecinin geleceğinde en dikkat çekici gelişme, Vozinha'nın Şili'ye varması ve Colo-Colo'ya transfer işlemlerini tamamlaması olmaya devam ediyor.