Yeni sızıntılar, Barcelona'nın 2027-28 sezonundaki formasının olası tam görünümünü ortaya çıkardı. Formanın, şortun ve çorapların bir arada göründüğü ilk görseller, kulübün formalarında uzmanlaşmış hesaplar tarafından yeniden üretilen bir versiyonla gün yüzüne çıktı.

İspanyol "Sport" gazetesi, Anthony Gordon'un beklenen formayı giydiği görselleri yayımladı. Bu da takımın yeni formayla sahadaki görünümüne dair daha net bir fikir veriyor.

Bununla birlikte, tasarım henüz Nike ya da Barcelona kulübü tarafından resmî olarak tanıtılmadı; dolayısıyla resmî açıklamadan önce bazı değişikliklere uğrayabilir.

Beklenen forma, mavi ve bordo renklerindeki belirgin dikey çizgilerle Barcelona'yı geleneksel kimliğine döndürüyor ve son sezonlarda görülen daha yenilikçi tasarımlardan uzaklaşıyor. Ayrıca tasarım, formaya klasik bir dokunuş katan yuvarlak bir yaka içeriyor.

Sızıntılara göre Nike, mavinin ve bordonun koyu iki tonu üzerine oynuyor. Bu da formaya daha sakin ve ağırbaşlı bir görünüm kazandırıyor. Sarı renk ise gerek Nike logosunda gerekse formanın iki yanında uzanan ince bir çizgi gibi tasarımın bazı unsurlarında ayırt edici bir detay olarak yer alıyor.

Sızdırılan görseller yalnızca formayla sınırlı değil; şortun ve çorapların görünümünü de ortaya koyuyor.

Şort, formanın aynı temel renklerini koruyarak yan detaylarla tasarımı görsel olarak sürdürürken, çoraplar mavi ve bordo renklerinde yatay halkalarla gelerek formanın klasik karakterini tamamlıyor.

Barcelona ve Nike'ın formayı resmî olarak 2027 yazında tanıtması planlanıyor. Ancak sızdırılan görseller, kulübün taraftarlarına takımın 2027-28 sezonundaki görünümüne dair; geleneksel çizgileri, koyu renkleri ve sarı detayları bir araya getiren bir tasarımla erken bir fikir veriyor.