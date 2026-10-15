Fotoğraf: Barcelona, El Clasico'da yeni formayla sahaya çıkıyor

Barcelona, 25 Ekim'de "Camp Nou"da La Liga'nın onuncu haftasında Real Madrid'e karşı oynayacağı El Clasico mücadelesine farklı bir formayla çıkmaya hazırlanıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre Barcelona, Katalan ekibinin forma sponsoru "Spotify" ile iş birliğinin yeni bir versiyonunda futbolu, müziği ve modayı yeniden bir araya getirecek.

Gazete şöyle devam etti: "Bu kez yıldız, Amerikalı sanatçı Tyler, the Creator olacak. Sanatçının giyim markası Golf Wang (Golf), Blaugrana'nın Real Madrid karşısında giyeceği formada yer alacak."

Katalan gazetesine göre, önümüzdeki perşembe gününden itibaren kulübün resmî mağazalarından satın alınabilecek forma, 499,99 eurodan başlayan bir fiyatla tanıtılacak.

Gazete, bu girişimin Spotify'ın Barcelona ile daha önceki iş birliklerine kıyasla yeni bir unsur sunduğunu belirtti; zira Tyler, the Creator'ın rolü kulübün formasına imzasını atmakla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda buna eşlik eden görsel ve işitsel kampanyanın yaratıcı yönetimini de üstlenecek.

Tyler, the Creator, çağdaş Amerikan müzik ve kültür dünyasının önde gelen isimlerinden biri. Çalışmalarında hip hop, R&B, soul ve funk gibi farklı müzik türlerini deneysel seslerle harmanlıyor ve kendine özgü bir görsel kimlikle öne çıkıyor. En bilinen şarkılarından biri, Spotify'da 3 milyar dinlenmeyi aşan "See You Again".



