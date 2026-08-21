Forvet değil: Barcelona yeni bir transferde anlaşmaya vardı

Barcelona, kalesinin geleceğini güvence altına almak adına belirleyici bir adım attı; Türk ekibi Fenerbahçe ile Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu transfer, Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin sonuna yaklaşmasıyla birlikte takıma güvenilir bir alternatif hazırlamayı amaçlıyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre Fenerbahçe, Barcelona'nın Livakovic için yaptığı teklifi kabul etti. Transferin evrak ve resmi prosedürler aşamasına girmeye hazırlandığı, bedelinin ise yaklaşık 4 milyon euro olacağı belirtildi.

Livakovic 2027'de Barcelona'ya

Barcelona'nın önümüzdeki dönemde transferle ilgili evrakları tamamlamak için çalışacağı, ardından Hırvat kalecinin bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşmaya varılacağı bekleniyor. Böylece Livakovic, bu sezon takımıyla yoluna devam edecek; gelecek yaz ise Barcelona'ya dönerek takım kadrosunun bir parçası olacak.

Taraftarlar transfer döneminin son günlerinde yeni bir forvetle anlaşılmasını beklerken, Barcelona kaleci konusunda harekete geçti. Szczesny'nin kulüple sözleşmesinde son yılına girmesi nedeniyle sportif direktörlük, gelecek sezondan itibaren kaleci Joan Garcia'nın yanında hazır bir alternatifin bulunmasını sağlamak istiyor.

Katalan kulübü, Livakovic'in bu rolü üstlenmek için gereken özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. Ayrıca transferin yaklaşık 4 milyon euro karşılığında tamamlanabilmesi, yönetimin bakış açısından takımdaki önemli mevkilerden birini yeterince önceden güvence altına almak için iyi bir fırsat olarak görülüyor.

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Hırvat kaleci bu adımı memnuniyetle karşılıyor

Oyuncunun kendi tarafından herhangi bir engel görünmüyor; Livakovic, Barcelona'ya transfer olma ihtimaline oldukça olumlu bakıyor ve yalnızca sürecin son adımlarının tamamlanmasını bekliyor.

Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesiyle transfer son aşamalarına girdi. Barcelona'nın kısa süre içinde anlaşmayı tamamlamak için gerekli evrakları hazırlamaya başlayacağı, ardından kalecinin bu sezon devamlılığını korumasını sağlayacak kiralama detaylarının netleştirileceği belirtiliyor.

Livakovic'in menajeri yeniden gündemde

Transferde, Barcelona yönetimiyle güçlü bir ilişkiye sahip bir isim öne çıkıyor: Hırvat menajer Andy Bara. Bara'nın yıllardır başta Deco ve Joan Laporta olmak üzere kulüp yetkilileriyle iyi bir ilişkisi bulunuyor.

Bara, daha önce Barcelona'yla ilişkili Dani Olmo ve Joan Garcia transferleri gibi bir dizi operasyonda yer aldı. Çalışma tarzı kulüp içinde takdir görüyor; özellikle karmaşık koşullardan geçildiğinde bile müzakerelerde çözüm arama isteği bu takdirin başlıca nedenlerinden.

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