Reklam

Fortuna Sittard, Eredivisie'de 12 Eylül'den bu yana ilk kez mağlup oldu. Danny Buijs'in ekibi evinde uzun süre üç puana yakın görünse de sc Heerenveen son dakikalarda iki gol buldu: 1-2.

Yavaş tempolu ilk yarıda topa daha çok Heerenveen sahip oldu, ancak bundan önemli fırsatlar çıkaramadı. Açılış golüne en çok yaklaşan isim Ringo Meerveld'di; Luuk Koopmans dikkatli bir kurtarış yaptı.

Topa az sahip olmasına rağmen Fortuna birkaç fırsat yaratmayı başardı. Hızlı bir hücumun ardından Kristoffer Peterson'ın şutunu Bernt Klaverboer kurtardı. Rodrigo Guth ise Mohammed Ihattaren'in kullandığı kornerde topu kafayla az farkla üstten dışarı gönderdi.

Böylece Sittard'da ilk yarı golsüz sona erdi. Ancak ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra bu durum değişti. Shiloh ‘t Zand'ın kullandığı kornerde Justin Hübner, güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Reklam Reklam

Bu golün ardından Fortuna savunmaya daha da ağırlık verdi. Buijs'in ekibi boşlukları olabildiğince daralttı ve Heerenveen bunun karşısında oldukça zorlandı.

Related Topics

Fırsatlar azdı ve Heerenveen yakaladıklarını da değerlendiremedi. Koopmans, Maxence Rivera'nın sert şutunu direğe çeldi; ceza sahasındaki bir karambolden de Frizyalılar adına sonuç çıkmadı.

80. dakikadan sonra Dylan Vente beraberlik golünü attığını düşündü, ancak hakem Jannick van der Laan, Robert Uldrikis'in faul yaptığını belirledi. Uldrikis, yüksekteki ayağıyla rakibinin yüzüne neredeyse temas etmişti. Bu nedenle gol geçerli sayılmadı.

Reklam

Bu pozisyon Heerenveen'i son bölümde büyük bir hücuma yöneltti ve fırsatlar peş peşe gelmeye başladı. Vente iki kez çok önemli fırsat yakaladı, ancak golü bulamadı. Yine de 1-1'lik gol geldi: Uldrikis'in dokunduğu top Guth'a çarpıp ağlara gitti.

Deplasman tribünündeki Frizyalılar bir puanı sevinçle kutluyordu. Ancak bir dakika sonra sevinçleri daha da büyüdü. Ceza sahasındaki inanılmaz bir karambolün ardından top Luca Oyen'in önünde kaldı ve Oyen, uzatma dakikalarında skoru 1-2 yaptı. Böylece üç puan Heerenveen'e gitti. Üst üste altıncı galibiyetini alan ekip, Eredivisie'nin zirvesindeki takımların arasına yerleşti.