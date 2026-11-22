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Fortuna Sittard, milli maç arasından iyi döndü. Sezon sonunda ayrılacak teknik direktör Danny Buijs'in ekibi, Deventer'de Go Ahead Eagles'ı 1-0 yenerek rakibine bu sezonki ilk iç saha mağlubiyetini yaşattı. Maçın tek golünü ikinci yarının hemen başında Anthony Descotte attı. Fortuna üç puanla yedinci sıradaki yerini sağlamlaştırırken Go Ahead, altı puan geride dokuzuncu sırada bulunuyor.

Sönük başlayan maçta ilk ciddi fırsat, ilk yarının ortalarında geldi. Ceza sahası çevresinde topla buluşan Melle Meulensteen iyi bir vuruş yaptı. Ancak dikkatli olan Luuk Koopmans, köşeye giden topu çıkardı.

Bu pozisyon Go Ahead'e güven verdi. Takımın en golcü oyuncusu Sören Tengstedt, sezonun Eredivisie'deki onuncu golüne çok yaklaştı. 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, dönerek yaptığı sert vuruşta topu az farkla dışarı gönderdi; kısa süre sonra da doğrudan Koopmans'a nişanladı.

Oyunun kontrolünü ele geçiren Go Ahead, maçın kalan bölümünde de kontrolü pek bırakmadı. Yine de Fortuna, devre arasından hemen önce Sven Simons ve Anthony Descotte ile birkaç fırsat buldu.

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Limburg ekibi, ikinci yarının hemen başında golü buldu. Mohamed Ihattaren'in sonradan oyuna giren Kristoffer Peterson'a gönderdiği nefis derin pas, golün başlangıcı oldu. İsveçli oyuncunun yerden ortasında Descotte, topu kolayca ağlara gönderdi: 0-1.

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Meulensteen, Victor Edvardsen'in pasında topu ağlara gönderince Go Ahead beraberliği çabuk yakalamış gibi göründü. Ancak tekrar görüntüleri, İsveçli oyuncunun topu aldığı anda ofsaytta olduğunu gösterdi.

Bitime yaklaşık yirmi dakika kala Go Ahead'in golü bulması gerekiyordu: Takım, birkaç saniye içinde birden fazla net fırsat yakaladı. Ancak kale önündeki karambolün yanı sıra Mathis Suray, Stefán Ingi Sigurdarson ve Joris Kramer'in girişimleri de taraftarların inanamayacağı şekilde sonuçsuz kaldı.

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Go Ahead golü aramayı sürdürdü. Thibo Baeten'in yerine oyuna giren Tomas Gálvez'in kaleye gönderdiği sert şutta Koopmans bir kez daha iyi bir refleks gösterdi.

Hücumda mücadele etmesi için ileri gönderilen stoper Gerrit Nauber de sonucu değiştiremedi. Fortuna, gelecek hafta formda bir başka ekip olan sc Heerenveen'i ağırlayacak. Go Ahead ise PSV'ye konuk olacak.