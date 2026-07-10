Fortuna Sittard, Club Brugge’den üçüncü yaz transferini gerçekleştirdi: ‘Sıcak ve samimi bir ortam’

Fortuna Sittard, Siebe Wylin’i kadrosuna kattı; kulüp bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Club Brugge’den transfer edilen savunma oyuncusu, Eredivisie ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı.

Wylin, çoğunlukla sağ bek pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki bir Belçikalı. Sağ ayaklı oyuncu, KSV Roeselare, Club Brugge ve KV Oostende'nin altyapılarında yetişti.

Wylin, 2019 yılında Club Brugge'den Oostende'ye transfer oldu ve burada beş yıl kalarak en üst seviyede ilk kez forma giydi. Sonuç olarak, bu kulüpte 47 maça çıktı.

İki yıl önce Club Brugge’ye geri dönen Wylin, ikinci takımda vazgeçilmez bir isim oldu. Bu takımda 49 maça çıktıktan sonra, Mavi-Siyahlıların A takımında ilk maçına çıkamadan ilk kez yurt dışına transfer oluyor.

Teknik direktör Joris Mathijsen, “Siebe ile, aradığımız profile mükemmel şekilde uyan yetenekli bir savunma oyuncusu kadromuza katıyoruz” diyor.

“Onun yeteneklerine büyük güven duyuyoruz ve Fortuna’da göstereceği gelişimi sabırsızlıkla bekliyoruz.” Wylin ise ilk izlenimlerinin “çok olumlu” olduğunu söylüyor.

“Batı Flandriya dışında ilk kez bir maceraya atılıyorum, bu yüzden Fortuna’nın bana verdiği his benim için çok önemliydi. İlk temastan itibaren burası bana sıcak ve samimi geldi.”

“Bu yeni sayfa açmayı ve yarın yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum,” diyor Wylin.

Wylin, Sven Simons (FC Eindhoven) ve Lequincio Zeefuik’in (AZ, kiralık) ardından Fortuna’nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı üçüncü isim oldu. Kulüp, Çarşamba günü Kongolu milli oyuncu Samuel Bastien’in ayrıldığını duyurmuştu.

Kulüp, konuyla ilgili olarak, “Sözleşmenin feshi, hem Fortuna’ya hem de Bastien’e bir sonraki adımı atma fırsatı sunuyor” açıklamasını yaptı.