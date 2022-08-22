Football Manager 2023, PlayStation 5'te olacak mı?

FM23 oynayabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm detaylara GOAL Türkiye ile göz atalım.

Football Manager 2023'ün bu yıl içinde piyasaya sunulması planlanıyor ve önceki sürümlerine büyük ilgi gösteren futbolseverler dört gözle yeni oyunu bekliyor.

Oyunun 2022 sürümü, Kasım 2021'de duyurulmuştu ve bir yıldan kısa bir sürede yalnız PC/MAC platformlarında bir milyondan fazla satmayı başardı.

Peki FM23, PlayStation 5'te oynanabilecek mi? GOAL Türkiye ile öğrenelim.

Football Manager 2023, PS5'te olacak mı?

Football Manager 2023'ün çıkış tarihi henüz net olmasa da oyun tüm cihazlarda piyasaya sürülecek şekilde ayarlandı. Fakat PlayStation konsollarında oyununun olup olmayacağı henüz belli değil.

FM'nin önceki sürümleri Xbox cihazlarında oynanabilirken FM23'ün PlayStation, PS4 veya PS5'te yer alacağına dair kesin bir açıklama yok.

FM23 başka hangi konsollarda olacak?

Football Manager 2023 büyük olasılıkla PC, Mac, Xbox ve mobil cihazlarda oynanabilir olacak.

Football Manager 2022'nin Xbox ve Mobil sürümü, PC/Mac sürümüyle aynı tarihte piyasaya sürüldü ve 2023'te de aynısı olması bekleniyor.