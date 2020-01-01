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Football Manager 2020'nin en iyi genç defansları

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FM 2020'de kadronuza katabileceğiniz en iyi genç defans oyuncularını derledik.

Football Manager 2020'de takımınızın savunmasında yer alabilecek en iyi genç defans oyuncularını hazırladık...

Football Manager 2020'nin en iyi genç savunma oyuncuları

Oyuncu Yaş Uyruk Kulüp
Ozan Kabak 20 Türkiye Schalke
Juan Miranda 20 İspanya Schalke
Ki-Jana Hoever 18 Hollanda Liverpool
Benoit Badiashile 19 Fransa Monaco
Eric Garcia 19 İspanya Manchester City
Ethan Ampadu 19 Galler RB Leipzig
Sergino Dest 19 ABD Ajax
Sebastian Walukiewicz 20 Polonya Cagliari
Luan Candido 19 Brezilya Red Bull Bragantino
Rayan Ait-Nouri 18 Fransa Angers
Jonathan Panzo 19 İngiltere Cercle Brugge
Max Aarons 20 İngiltere Norwich City
Sepp van den Berg 18 Hollanda Liverpool
Timothee Pembele 17 Fransa Paris Saint-Germain
Liam Morrison 17 İskoçya Bayern Münih
Matthijs de Ligt 20 Hollanda Juventus
Jean-Clair Todibo 20 Fransa Schalke
Nicolo Armini 19 İtalya Lazio
William Saliba 19 Fransa St. Etienne

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