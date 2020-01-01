Football Manager 2020'nin en iyi genç defansları
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Football Manager 2020'de takımınızın savunmasında yer alabilecek en iyi genç defans oyuncularını hazırladık...
Football Manager 2020'nin en iyi genç savunma oyuncuları
|Oyuncu
|Yaş
|Uyruk
|Kulüp
|Ozan Kabak
|20
|Türkiye
|Schalke
|Juan Miranda
|20
|İspanya
|Schalke
|Ki-Jana Hoever
|18
|Hollanda
|Liverpool
|Benoit Badiashile
|19
|Fransa
|Monaco
|Eric Garcia
|19
|İspanya
|Manchester City
|Ethan Ampadu
|19
|Galler
|RB Leipzig
|Sergino Dest
|19
|ABD
|Ajax
|Sebastian Walukiewicz
|20
|Polonya
|Cagliari
|Luan Candido
|19
|Brezilya
|Red Bull Bragantino
|Rayan Ait-Nouri
|18
|Fransa
|Angers
|Jonathan Panzo
|19
|İngiltere
|Cercle Brugge
|Max Aarons
|20
|İngiltere
|Norwich City
|Sepp van den Berg
|18
|Hollanda
|Liverpool
|Timothee Pembele
|17
|Fransa
|Paris Saint-Germain
|Liam Morrison
|17
|İskoçya
|Bayern Münih
|Matthijs de Ligt
|20
|Hollanda
|Juventus
|Jean-Clair Todibo
|20
|Fransa
|Schalke
|Nicolo Armini
|19
|İtalya
|Lazio
|William Saliba
|19
|Fransa
|St. Etienne