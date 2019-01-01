Fonte'nin Ballon d'Or adayı Virgil van Dijk

Jose Fonte, eski takım arkadaşı Virgil van Dijk'ın Ballon d'Or ödülünü kazanması gerektiğini söyledi.

, Şampiyonlar Ligi zaferi ve 97 puanla gelen lig ikinciliği ile muhteşem bir sezonu geride bıraktı. Başarıda en büyük pay sahiplerinden biri ise şüphesiz ki Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk.

Van Dijk'ın eski takım arkadaşlarından Jose Fonte'de yıldız oyuncunun performansından etkilenmişe benziyor. Fonte, yaptığı açıklamada bu yılki Ballon d'Or ödülünü van Dijk'ın kazanması gerektiğini söyledi.

2015-17 yılları arasında birlikte oynadığı Hollandalı'nın muhteşem yeteneklere sahip olduğunu belirten Fonte, "Sadece benim düşüncem değil. İzleyen herkes onun ne kadar süratli ve güçlü olduğu, bütün ikili mücadeleleri nasıl kazandığı görebilir." dedi.

Portekizli futbolcu Ballon d'Or ödülünün sıklıkla hücum oyuncularına verilmesini de eleştirirken artık bir savunma oyuncusunun kazanma vakti geldiği iddia etti.

Liverpool'un Hollandalı savunmacısı, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından verilen 2018-19 sezonunun en iyi futbolcusu ödülünü de evine götürmüştü.

Liverpool, bu sezon van Dijk'ın oynadığı 38 lig maçının 21'inde, 12 Şampiyonlar Ligi maçının ise 5'in de kalesini gole kapatmayı başardı.